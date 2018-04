RIFORMA PENSIONI 2018/ L’età pensionabile da differenziare (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 2 aprile. Le parole di Raitano sull’età pensionabile da differenziare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

LE PAROLE DI MICHELE RAITANO

Michele Raitano, considerato il padre della proposta di una pensione di garanzia per i giovani, è critico sull’esistenza di un’età pensionabile uguale per tutti, perché “comporta, di fatto, una chiara redistribuzione in senso regressivo della ricchezza pensionistica (il totale delle pensioni che si riceverà nella vita) da chi vive di meno, dunque i meno abbienti, a favore dei più abbienti, che vivono in media di più”. Intervistato dal Manifesto, il Docente dell’Università La Sapienza di Roma evidenzia anche “il rischio che l’aumento forzoso della vita attiva per persone impegnate in lavori di diversa gravosità, oltre che lo stress associato ai rischi di disoccupazione in età anziana - dato che non tutti fronteggiano le stesse opportunità occupazionali da anziani - possano ulteriormente amplificare i differenziali sociali di salute e mortalità”.

Vero è che l’Ape social ha cominciato a differenziare l’età di pensionamento in base al lavoro svolto, tuttavia Raitano non nasconde che “il modo in cui si definiscono le categorie dei beneficiari potrebbe però creare alcune differenze difficilmente giustificabili fra le categorie ammesse o meno all’anticipo e condizionare in negativo il futuro percorso di riforme che intendano rispondere in maniera più adeguata alle sfide sul tappeto”. Il Professore consiglia poi alla commissione che dovrà studiare la differente aspettativa di vita in base al lavoro svolto di tener conto delle diverse condizioni di salute tra individui di diverso status economico e “avviare una seria riflessione su cosa condizioni le diverse opportunità dei lavoratori e quali siano le ricadute delle possibili linee di intervento sul sistema economico”.

© Riproduzione Riservata.