RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41, esodati, Opzione donna: nuove richieste di Damiano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 20 aprile. Le richieste di Cesare Damiano a Martina e al nuovo Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

20 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Cesare Damiano (Lapresse)

LE RICHIESTE DI DAMIANO

Le parole di Susanna Camusso sulla necessità di un intervento sul sistema pensionistico italiano vengono promosse da Cesare Damiano, secondo cui la Segretaria generale della Cgil “ha fatto bene a richiamare il tema delle pensioni perché, dopo i botti della Lega in campagna elettorale sulla ‘cancellazione della Fornero’, è calato il silenzio”. L’ex ministro del Lavoro ha spiegato di avere “già suggerito a Martina di aggiungere questo quarto punto alle priorità del Pd. Le correzioni realizzate nella scorsa legislatura vanno continuate per rendere più equo il sistema: nona e definitiva salvaguardia per gli esodati; prosecuzione, oltre il 31 dicembre 2015, della sperimentazione di Opzione Donna; accesso alla pensione per chi ha 41 anni di contributi; pensione contributiva di garanzia per i giovani”. Dal canto suo ha ribadito, con evidente riferimento alla Legge Fornero, che “non tutto si può cancellare, ma molto si può correggere: questa è la nostra proposta non demagogica”.

Quale che sarà il prossimo governo, Damiano gli indirizza un suggerimento: “utilizzare le risorse non spese delle 8 salvaguardie e di Opzione Donna: si tratta di almeno 2 miliardi, già stanziati a suo tempo, da far ritornare nelle tasche dei pensionati”. E anche Carmelo Barbagallo sembra intenzionato a chiedere al nuovo esecutivo di lasciare più soldi nelle tasche dei pensionati. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il Segretario Generale della Uil, partecipando al Congresso nazionale della Uiltucs, ha detto che “bisogna ridurre le tasse sui salari e sulle pensioni: sarà questa la nostra prima rivendicazione nei confronti del prossimo Governo”.

© Riproduzione Riservata.