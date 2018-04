RIFORMA PENSIONI 2018/ L’apertura al confronto di Marco Leonardi (ultime notizie)

23 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

L'APERTURA AL CONFRONTO DI LEONARDI

Marco Leonardi, nella scorsa legislatura, è stato consigliere economico di palazzo Chigi per quel che riguarda le pensioni, succedendo a Tommaso Nannicini, che aveva lavorato, ai tempi del Governo Renzi, all’accordo raggiunto con i sindacati che ha dato vita all’Ape. Oggi Leonardi segue il tema della previdenza per il Partito democratico. Nei giorni scorsi ha ricevuto Mauro D’Achille, amministratore del gruppo Facebook “Lavoro e Pensioni: problemi e soluzioni”, che è stato intervistato da pensionpertuti.it, cui ha spiegato di aver già avuto modo in passato di incontrare Leonardi, ma sempre in gruppo, mentre stavolta ha avuto l’occasione di intrattenersi con lui per più tempo e gli ha così esposto il suo punto di vista circa le modifiche all’attuale sistema pensionistico.

“Il confronto con il prof Leonardi è stato improntato sin dall’inizio al massimo rispetto l’uno dell’altro ed alla volontà di capire ognuno le altrui motivazioni. Mi ha detto ciò che era possibile, ciò che era urgente, ma anche quel che non si poteva fornendone le motivazioni, che ho recepito e avallato. Mi ha confermato che le due commissioni per adv e separazione bilanci previdenziale ed assistenziale si costituiranno a breve. Posso affermare che di politici così competenti ed aperti al confronto ce ne vorrebbero di più, auspico di incontrarne ancora!”, ha detto D’Achille, che ha anche esposto a Leonardi le proposte di Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione donna social, e di Elide Alboni, amministratrice del Comitato esodati licenziati e cessati.

