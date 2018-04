RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito pensionistico (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito pensionistico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

24 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

COME RENDERE SUFFICIENTE IL REDDITO PENSIONISTICO

L’età pensionabile dall’anno prossimo salirà a 67 anni e poi, se le cose non cambieranno, l’aumento dell’aspettativa di vita porterà a un ulteriore incremento del requisito pensionistico. La Cna di Piacenza, di fronte a questa prospettiva, si è chiesta se “il reddito pensionistico, per chi potrà beneficiarne, sarà sufficiente per garantire agli ex lavoratori lo stesso tenore di vita”. E con Banca Generali ha promosso un incontro dal titolo “2060: Ritorno al futuro. Lotta per le pensioni quando il mondo sarà degli over 65”. Il Presidente provinciale di Cna, Giovanni Rivaroli e il Direttore Enrica Gambazza, hanno evidenziato come tale iniziativa rientri “in un più ampio progetto di Educazione finanziaria che la nostra Associazione sta portando avanti già da tempo, sul territorio, a favore di artigiani e piccoli e medi imprenditori. Si tratta di importanti momenti informativi con cui cerchiamo di aiutare i nostri associati ad affrontare, con più strumenti e con maggiori conoscenze, le varie problematiche legate alla loro attività d’impresa”.

Giancarlo Gerosa, relatore dell’incontro insieme a Laura Dieci, di Banca Generali, ha spiegato che “oggi in Italia due pensionati su tre percepiscono meno di 750 euro al mese, e una recente indagine giornalistica ha indicato il 2030 come l’anno in cui potrebbe non essere più garantito il regolare pagamento delle pensioni nel nostro Paese”. Per questo è forse necessario puntare, come hanno fatto altri paesi, sul sistema di integrazione pensionistica. Anche se gli italiani, secondo una recente indagine di Citywire, dimostrano di conoscere ancora poco i Fondi pensione e gli altri strumenti finanziari di integrazione come i Piani individuali pensionistici, i Piani di accumulo, le Gestioni separate.

