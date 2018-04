SINDACATI E POLITICA/ Le battaglie che portano la Cgil nella braccia dei 5 Stelle

Molti iscritti alla Cgil hanno votato il Movimento 5 Stelle. Non ci si deve stupire: di fatto il sindacato rosso ha dettato il programma pentastellato, dice GIULIANO CAZZOLA

24 aprile 2018 Giuliano Cazzola

Lapresse

Da un'indagine commissionata dalla segreteria della Cgil all'Istituto Tecné è emerso che, il 4 marzo, il 33% degli iscritti (circa 1,6 milioni) ha votato per il M5S e il 10% (stimati in 500mila) per la Lega. Questi dati denotano - più di altri - lo spostamento di gran parte dell'elettorato di sinistra verso i "grillini" (il voto per la Lega viene da più lontano ed è meno significativo di quel che appare). Com'è stato rilevato dai dirigenti della Confederazione, già all'indomani del voto, i lavoratori che hanno abbandonato in massa i partiti tradizionali non hanno cambiato la loro adesione al sindacato di Corso d'Italia. Almeno per ora, anche se il sindacalismo radicale di base ha cominciato a penetrare, da tempo, anche in settori (dell'industria e dei servizi) dai quali era escluso.

Deve destare sorpresa quanto è avvenuto nella cabina elettorale ? Certamente no. Basta mettersi nei panni di un lavoratore militante, iscritto o anche soltanto orientato dalla Cgil e chiedersi - considerando la linea di condotta di questo sindacato nei confronti del Governo e del Pd - per chi avrebbe dovuto votare il 4 marzo. Per Liberi e uguali a cui guardavano con interesse tanti dirigenti? Ma si può pretendere di imbarcare milioni di lavoratori - in cerca di un approdo politico diverso - su di una bagnarola di cui neppure quei criminali degli scafisti oserebbero servirsi per il trasbordo dei profughi attraverso il Canale di Sicilia?

A questo stesso lavoratore e ai suoi colleghi (magari un po' seccati per essere costretti ad andare in pensione qualche mese più tardi) i sindacalisti "rossi" hanno raccontato per anni di essere vittime di un abuso perpetrato dalle sciagurate politiche d'austerità, senza darsi minimamente cura (come avrebbe dovuto fare un'organizzazione sindacale responsabile) di accennare ai crescenti squilibri demografici e alle criticità del sistema previdenziale, nel quadro di una finanza pubblica dissestata. Per di più a questi stessi lavoratori hanno spiegato che la "perfida" Elsa Fornero li costringeva a occupare il posto di lavoro che sarebbe potuto andare al figlio disoccupato, condannato, invece, a un'eterna condizione di precarietà per colpa del Jobs Act e della "abrogazione" dell'articolo 18.

Chi ha definito "pizzini" uno strumento semplice e trasparente come i voucher, fino a portare il Paese in prossimità di un referendum abrogativo, anche a costo - come poi è avvenuto dopo la loro abrogazione - di incentivare il lavoro nero? E chi ha protetto quegli insegnanti che - approdati stabilmente in cattedra laddove c'era bisogno di loro, magari lontano da casa - non si sono vergognati a definirsi "deportati"?

La Cgil ha contribuito - con i suoi atti e le sue politiche - a dettare il programma del M5S e della Lega (magari Matteo Salvini ci ha infilato qualche slogan "politicamente scorretto", ma rivelatosi non sgradito: "fuori i clandestini"; "ruspa per i campi rom"; "no alle delocalizzazioni"). Non è consentito ai dirigenti di stupirsi del fatto che i lavoratori li abbiano presi sul serio e siano andati a cercare quei partiti che promettevano le medesime cose per le quali il loro sindacato aveva protestato e lottato. Non si vede che necessità ci sia, allora, di andare a "riprendere i lavoratori" (che non se ne sono mai andati) quando è più semplice "passare", armi e bagagli, all'ex nemico pentastellato, il quale ha preso persino sul serio la Cgil a proposito della "Carta dei diritti universali del lavoro": un progetto che riconoscerebbe ai lavoratori un pacchetto di prerogative mai concepite da mente umana, ma che farebbe chiudere o fuggire le aziende in cui poterle esercitare.

Insomma, non sarebbe una forzatura polemica accusare la Cgil di "concorso esterno in associazione populista".

