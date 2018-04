RIFORMA PENSIONI 2018/ Gronchi: a 57-58 anni è possibile dire addio al lavoro (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 25 aprile. Sandro Gronchi commenta il sistema pensionistico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE PAROLE DI SANDRO GRONCHI

Secondo Sandro Gronchi, uno dei massimi esperti di pensioni in Italia, occorre intervenire sui coefficienti di trasformazione, che oggi possono creare delle situazioni di trattamento pensionistico iniquo tra persone nate negli stessi anni, ma con accesso alla quiescenza in periodi diversi. Intervistato da Il Sole 24 Ore, il Professore dell’Università La Sapienza di Roma spiega che “la longevità aumenta con l’anno di nascita, e così anche la durata della pensione che è ‘riflessa’ nei coefficienti di trasformazione. Ecco perché ciascuna coorte deve avere i suoi. In altre parole, ogni anno occorre assegnare i nuovi coefficienti alla coorte in procinto di raggiungere l’età minima”. Per meglio spiegare le ragioni per cui sarebbe meglio fare un intervento di questo tipo, Gronchi fa un esempio. “A un lavoratore nato nel 1970 che andrà in pensione a 68-69 anni nel biennio 2038-39, il protocollo italiano imputerà una longevità superiore a quella di un altro nato nello stesso anno che andrà in pensione a 61-62 anni nel biennio 2031-32. Insomma, longevità diverse imputate ai membri di una stessa coorte, La diversità di trattamento è doppiamente iniqua perché è avvantaggiato chi va in pensione prima”.

Gronchi spiega anche che, tramite la pensione anticipata, in Italia è possibile andare in pensione “fin dall’età di 57/58 anni, che non trova riscontro in altri paesi europei. L’obsolescenza di coefficienti così ‘giovanili’ compromette l’equilibrio finanziario del sistema, oltre a procurare iniqui vantaggi a chi ha beneficiato di carriere lavorative non interrotte da periodi di lavoro nero e disoccupazione”.

© Riproduzione Riservata.