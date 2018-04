Pensioni di anzianità più di quelle di vecchiaia/ Donne le più penalizzate (ultime notizie)

Pensioni di anzianità, Giuliano Cazzola ricorda che sono più numerose di quelle di vecchiaia. Inoltre, le donne risultano penalizzate dalle carriere lavorative discontinue

26 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

Giuliano Cazzola, in un intervento su firstonline.info, evidenzia che l’Italia è l’unico Paese in cui le pensioni di anzianità sono più numerose e anche più ricche di quelle di vecchiaia. Il risultato è che chi va in pensione prima spesso incassa di più di chi ci va dopo, con una situazione di squilibrio particolare tra gli assegni che vanno agli uomini e quelli che vanno alle donne. L’ex deputato mostra quindi i dati dell’Inps (che non tengono però conto del settore pubblico) secondo cui il 77% dei nuovi pensionati non arriva a 65 anni, mentre il 30% nemmeno a 60 anni. “Nel 2017 per ogni 100 pensioni di vecchiaia ne sono state liquidate 180 di anzianità nel complesso del Fondo dei lavoratori dipendenti, 210 nella gestione dei coltivatori diretti, 179 in quella degli artigiani e 110 nei commercianti. In valori assoluti, per il solo caso del lavoro dipendente privato, le nuove pensioni anticipate sono state 88,7mila contro 49mila di vecchiaia nel 2017 a fronte rispettivamente di 78mila e di 40mila nell’anno precedente”, segnala Cazzola.

PENSIONI DI ANZIANITÀ PIÙ DI QUELLE DI VECCHIAIA

Quanto alla differenza di genere, i dati dicono che “le pensioni anticipate percepite dai lavoratori sono state 63mila contro 25mila liquidate alle donne”, soprattutto a causa del fatto che gli uomini riescono a cumulare 38 anni di carriera lavorativa, mentre le donne si fermano a 25,5. Tutto questa fa sì che se gli uomini riescono ad accedere alla pensione anticipata mediamente a 61,2 anni, le donne devono attendere di maturare i requisiti della pensione di vecchiaia a 64,8 anni. In ogni caso, conclude Cazzola, “sia pure con una significativa differenza di genere imposta da situazioni di fatto, i 67 anni sono ancora di là da venire”.

© Riproduzione Riservata.