RIFORMA PENSIONI 2018/ Dati Inps, donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 27 aprile. Ignazio Ganga commenta i dati Inps sugli assegni liquidati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

GANGA (CISL) COMMENTA I DATI INPS

I dati del monitoraggio Inps sulle pensioni liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 pensioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 anni a 66,2 anni”. Inoltre, “con l'equiparazione nel 2018 dei requisiti per la pensione di vecchiaia le donne risultano particolarmente penalizzate perché solo 2.800 hanno ricevuto la pensione di vecchiaia in questi primi 3 mesi a fronte delle quasi 9.000 lavoratrici che l'avevano ricevuta nello stesso trimestre dell'anno scorso”.

Il Segretario confederale della Cisl segnala che “quando Organismi internazionali mettono in dubbio il sistema previdenziale italiano, come è avvenuto di recente, dovrebbero fare attenzione anche a queste situazioni. Noi come sindacato lo facciamo e siamo sempre disponibili a confrontarci sui numeri del sistema previdenziale e sui fatti concreti. Anche per questo vorremmo che venissero attivate al più presto le Commissioni di studio sui lavori gravosi e sulla spesa previdenziale e assistenziale previste dall'ultima legge di bilancio”. Commissioni che effettivamente non hanno ancora iniziato la loro attività. Cosa che non rende facile nemmeno capire se le loro conclusioni potranno essere uno strumento utile per mettere a punto la prossima manovra finanziaria per quel che riguarda la previdenza.

