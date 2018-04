RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli attacchi ai pensionati secondo la Cida (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 3 aprile. Le parole di Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

03 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI GIORGIO AMBROGIONI

Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida, non può fare a meno di notare che dopo le elezioni del 4 marzo “sono puntualmente tornati a fiorire gli attacchi alle pensioni ed ai redditi dei pensionati”. Il riferimento è alle considerazioni di Ocse, Fmi e Bce con richiami a evitare interventi sulla riforma delle pensioni, fino a suggerire anche provvedimenti su quelle già esistenti per ridurne il costo per le casse pubbliche, persino sugli assegni di reversibilità. “Eppure appena un mese fa, il rapporto annuale del centro studi ‘Itinerari previdenziali’ aveva chiaramente indicato l’errore di fondo consistente nel mettere nello stesso calderone assistenza e previdenza, evidenziando la necessità di separarle. Tesi, peraltro, condivisa praticamente da tutti”, spiega Ambrogioni secondo quanto riportato da Labitalia.

Dal suo punto di vista, quindi “è bene che le forze politiche che stanno lavorando alla formazione del nuovo governo tengano i nervi saldi e distinguano le ‘fake news’ in tema di pensioni”. Questo anche perché “stanno venendo in scadenza appuntamenti importanti sul piano economico, dal Def, alla possibile ‘manovrina’ che potrebbe chiedere Bruxelles; per non parlare del problema dei dazi internazionali o delle conseguenze della Brexit”. Dunque dal Presidente della Cida arriva un invito a “tutti i partiti a concentrarsi sulle cose da fare, per i giovani, la scuola, le politiche attive del lavoro. Sulle pensioni occorre calma e conoscenza di tutte le problematiche, senza farsi condizionare ogni volta che qualcuno grida ‘al lupo”.

