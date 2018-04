PIL E LAVORO/ I numeri che dettano la prima riforma al nuovo Governo

Grazie anche a un aumento della produttività, la crescita del Pil italiano è stata buona. Può andare ancora meglio, aiutando l’occupazione, con una riforma fiscale. GIUSEPPE SABELLA

30 aprile 2018 Giuseppe Sabella

Le recenti stime sulla crescita del Pil, in occasione della presentazione del Def, sono incoraggianti circa l’andamento dell’economia del nostro Paese: +1,5% quella prudenziale, +2% quella potenziale. È chiaro che, comunque vada, il 2018 pare un anno buono, confermato anche dalle recenti rilevazioni del ministero del Lavoro sulla produttività (+0,9% 2017). Non male per un sistema economico la cui produttività negli ultimi 15 anni è cresciuta mediamente del +0,3%.

La sensibile crescita della produttività del lavoro è anche figlia delle misure adottate nel corso di questa legislatura: incentivi per l’innovazione di impresa - piano industria4.0 - e detassazione salario di produttività. Nell’uno e nell’altro caso, tali strumenti hanno favorito - in particolare laddove c’è rappresentanza sindacale - la partecipazione al lavoro, vera leva per la crescita della produttività.

Resta tuttavia il problema di quella grossa fetta di aziende (stimata attorno al 60%) lontane da accettabili livelli di competitività. Non tutte sono aziende in difficoltà, molte di queste sono imprese che - pur essendo sopravissute negli anni più duri - faticano oggi a investire e a tornare aggressive sul mercato. È, prevalentemente, la nostra Pmi, che non possiamo lasciar morire e che ha bisogno di strumenti diversi da quelli che sostengono la grande impresa, per cui vanno molto bene le misure menzionate precedentemente.

Come fare quindi a dare manforte alla Pmi? La Pmi è ciò che costituisce il sistema produttivo dell’economia spagnola, perché la Spagna si è abituata a crescere del +3% e noi - Paese a economia più avanzata - siamo su livelli inferiori? Dopo essere stata sull’orlo del default, nel 2011 la Spagna - con oltre 41 miliardi di aiuti europei - ha rilanciato i finanziamenti alle imprese; nel 2012 ha fatto una buona riforma del lavoro che ha di fatto dato inizio a un trend significativo dell’occupazione; e nel 2014 ha varato un intervento fiscale determinante per i risultati di cui parliamo, tagliando i costi sul reddito da lavoro.

Posto che anche noi abbiamo fatto un intervento (Jobs Act, 2015) che ha rimesso in moto il mercato del lavoro - cosa che non era avvenuta con la riforma Fornero del 2012 - ciò che è mancato in questi anni è stato proprio un intervento strutturale sul fisco, unica misura che può segnare un cambio di passo e far ripartire qualche investimento. Bisogna permettere alle imprese di ritrovare liquidità. Per questo, è importante ridurre i livelli di tassazione, anche nell’ottica di ridistribuire ricchezza: è chiaro che tagliare il cuneo fiscale può aiutare sia l’impresa che il lavoro.

Come ha fatto la Spagna nel 2014, il costo della riforma fiscale per le casse dello Stato è stato ripagato in due anni dall’aumento di consumi e livelli occupazionali. L’Europa, come già successo nel caso spagnolo, permette di sforare il tetto del 3% del deficit; chiede, però, di impegnarsi con riforme strutturali e, soprattutto, controllo della spesa.

Siamo all’inizio di una nuova legislatura: la riforma del fisco è la vera riforma che questo Paese attende.

