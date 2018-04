RIFORMA PENSIONI 2018/ Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati (ultime notizie)

30 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

ACCORDO TRA INPS E CUPLA

Il Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) di Treviso ha sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione con l’Inps con l’obiettivo di “favorire i nostri associati nella risoluzione di problemi pratici che possono avere in tema pensionistico e assistenziale”, ha detto Renato Piovesan, presidente di Cupla Treviso. 50&Più Fenacom-Confcommercio, Cna PensionatiTreviso, Anp-Cia, Fipac-Confesercenti, Fnp-Coldiretti, Anap-Confartigianato, Casa-Casartigiani, Snp-Confagricoltura sono come “delle antenne sul territorio e possono aiutare l’Inps a migliorare il servizio migliorando le eventuali criticità”, ha aggiunto secondo quanto riportato da trevisotoday.it. Lo scambio di informazioni tra le associazioni e l’Inps sarà su materia “rilevanti e prioritarie”, come “le campagne reddituali (Red), le campagne indebiti, i bandi assistenziali (Home Care Premium, Long Term Care, ecc.), le sperimentazioni regionali in essere (ad esempio sull’invalidità civile) e più in generale l’organizzazione dei servizi dell’istituto nel territorio”.

Un tema caldo affrontato dal protocollo è quello delle truffe ai pensionati. Le parti hanno deciso di impegnarsi a segnalare eventuali casi per predisporre interventi formativi specifici. C’è da dire che purtroppo anche l’Inps finisce per essere vittima di truffe, come si è scoperto la scorsa settimana, quando si è saputo che la Guardia di Finanza ha denunciato una donna di Pagani che aveva incassato per 4 anni pensione del padre deceduto. Una truffa all’Inps da circa 50.000 euro.

