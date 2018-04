RIFORMA PENSIONI 2018/ Brambilla spiega gli errori della Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 4 aprile. Alberto Brambilla spiega gli errori della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI ALBERTO BRAMBILLA SULLA LEGGE FORNERO

Con un intervento su L’Economia, l’inserto settimanale de Il Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda che subito dopo le elezioni del 4 marzo sono arrivate diverse voci, dall’estero, a evidenziare la necessità di non toccare la Legge Fornero. Per l’ex sottosegretario al Welfare è giusto però chiedersi se la riforma delle pensioni del 2011 abbia o meno funzionato. Dal punto di vista dei conti la risposta è affermativa, ma, dato che sono stati frequenti i ritocchi negli anni successivi, forse c’è qualcosa che non va nella Legge Fornero. Dal suo punto di vista c’è una parte che non va toccata ed è quella che “recepisce i contenuti di precedenti interventi previdenziali inclusi quelli dell’ultimo Governo Berlusconi”. Il riferimento è all’aggancio dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita e la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione.

C’è però una seconda parte della Legge Fornero che ha irrigidito il sistema: l’innalzamento repentino dell’età pensionabile per tutti; l’eliminazione della pensione di anzianità con il requisito di 40 anni di contributi; l’indicizzazione dell’anzianità contributiva alla speranza di vita. “Di questo passo tra pochi anni occorrerà avere 45 anni di anzianità contributiva, requisito che non è richiesto da nessun sistema pensionistico Ocse, come del resto i 67 anni di età”, scrive Brambilla, che ricorda anche che la spesa Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) per le pensioni sia inferiore al 14% del Pil, dunque nella media Ue. Dal suo punto di vista si può quindi introdurre “un minimo di flessibilità in uscita peraltro con proposte che hanno costi contenuti”.

© Riproduzione Riservata.