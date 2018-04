RIFORMA PENSIONI 2018/ Loy: Legge Fornero da correggere, non da abolire (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 5 aprile. Le parole di Guglielmo Loy sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

05 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI GUGLIELMO LOY

Guglielmo Loy, Presidente del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps, non ha certo dimenticato la Uil, di cui è stato Segretario confederale. E ha preso quindi parte all’assemblea precongressuale in programma a Genova. Nell’occasione non ha lesinato critiche alla Legge Fornero, in particolare perché “parte da un presupposto sbagliato e cioè che le persone sono tutte uguali, che il loro rapporto con il lavoro è uguale, e invece, come sappiamo, ci sono condizioni molto diverse”. Per questo dal suo punto di vista la riforma delle pensioni del 2011 va modificata e resa più flessibile, così che si possa “rispondere ad alcune emergenze sociali, quelle di chi non ha lavoro o di chi fa un lavoro pesante”.

Secondo quanto riporta genova24.it, il sindacalista ritene in ogni caso sbagliato abolire la Legge Fornero, perché bisogna tenere conto del quadro occupazionale e “mantenere saldo il principio che le pensioni si pagano con i contributi di chi oggi lavora, se le persone che lavorano oggi sono insufficienti dobbiamo tenere l’equilibrio ma rispondere a quelle emergenze sociali”. Loy ha spiegato che ci sono alcune persone cui va data la possibilità di andare in pensione a 62-63 anni, come chi svolge un lavoro gravoso o ha una carico familiare insostenibile. Tuttavia se non c’è prima un aumento degli occupati, non si può pensare di mandare tutti in pensione prima del tempo, altrimenti si rischia di scaricare il costo di questi nuovi assegni pensionistici su tutti i contribuenti mediante un aumento della tassazione.

