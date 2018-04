RIFORMA PENSIONI 2018/ Le opportunità di Ape e Rita (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 6 aprile. Le opportunità di Ape - volontario e aziendale - e Rita. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

06 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

LE OPPORTUNITÀ DI APE E RITA

Manageritalia e Fondazione studi dei consulenti del lavoro hanno tenuto a Roma un incontro che è ruotato intorno ad Ape e Rita. Secondo Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, l’Anticipo pensionistico (in versione volontaria e aziendale) e la Rendita integrativa temporanea anticipata “sono importanti perché permettono la flessibilità in uscita e danno la possibilità di garantire la sostenibilità del sistema ma anche alle persone di programmare il futuro”. Adnkronos riporta anche le parole di Guido Carella, presidente di Manageritalia, focalizzate sul futuro del sistema pensionistico. Dal suo punto di vista, troppo spesso vengono ignorati gli indici demografici. L’Italia “nel prossimo decennio avrà una composizione demografica fortemente focalizzata sugli over 60. Avremo un terzo del Paese che avrà un'età superiore ai 60 anni. E c'è un indice di natalità molto preoccupante. E tutto questo non può che farci riflettere su indici di sostenibilità a 10-20-30 anni del sistema pensionistico”.

Per Carlo Martufi, vicepresidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, “Ape e Rita sono opportunità per valorizzare e ottimizzare i periodi contributivi per arrivare a una soluzione pensionistica”. Per Antonello Orlando, esperto della Fondazione, si tratta di “due strumenti che di fatto permettono il prepensionamento rispetto alle scadenze per le pensioni di vecchiaia che ormai sono sempre più dilatate nel tempo”. In particolare, “Rita consente un risparmio fiscale molto importante perché c'è un sistema di tassazione agevolata che è assolutamente imbattibile rispetto ai redditi tradizionali”.

