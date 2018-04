RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati, appello ai parlamentari per nona salvaguardia (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 8 aprile. Esodati, appello ai parlamentari per nona salvaguardia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

APPELLO ESODATI PER LA NONA SALVAGUARDIA

Nel Comitato esodati licenziati e cessati c’è una certa apprensione per via delle diverse dichiarazioni e ipotesi di intervento sulle pensioni che si susseguono sui media da parte degli esponenti politici dopo le elezioni. “L'eccessiva frequenza con la quale ci si ‘dimentica’ degli esodati, rivela”, secondo Luigi Metassi, “un approccio approssimativo, a prescindere dall'autorevolezza della fonte. Innumerevoli volte abbiamo spiegato le ragioni costituzionali e oggettive, ostative a surrogare un provvedimento di salvaguardia con altre soluzioni, più o meno penalizzanti, nei confronti degli esodati. Ostatività che è scritta a chiare lettere nella Costituzione e ribadita da svariate sentenza costituzionali”. L’amministratore del Comitato, in un post sulla pagina Facebook del medesimo, segnala quindi che è stato distribuito “ai parlamentari un sintetico dossier col quale intendiamo mettere in luce il danno e le discriminazioni subite dagli esodati e, nel contempo, presentare una via percorribile verso una urgente e definitiva salvaguardia”.

Del resto ci sono circa 6.000 persone che sono senza reddito e senza pensione le quali l’approvazione di Quota 41 o Quota 100 non avrebbe alcun effetto. Dunque tocca ora alla politica dare una risposta a queste persone, tenendo conto che, evidenzia Metassi, “nel sintetico dossier consegnato sono chiaramente indicati dove trovare le necessarie coperture attualmente disponibili e l'esiguità dei costi che, volendo credere ad un perfido scherzo della sorte, sono pressoché pari alle somme dirottate mesi fa dal fondo esodati ai festeggiamenti del carnevale”.

