RIFORMA PENSIONI 2018/ Rita, il vademecum che ne ricorda i vantaggi (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 9 aprile. Rita, il vademecum che ne ricorda i vantaggi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

RITA, IL VADEMECUM SUI VANTAGGI

Il Corriere della Sera ricorda la convenienza della Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) rispetto alle altre forme di anticipo pensionistico, soprattutto perché può essere utilizzata fino a 5 anni prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia e in casi particolari (disoccupazione di lungo periodo) anche fino a 10 anni prima. Enrico Marro riprende quindi i contenuti del vademecum stilato dalla Fondazione studi consulenti per il lavoro insieme al Mefop, la società del Tesoro per lo sviluppo della previdenza integrativa. Viene quindi ricordato che alla Rita si può accedere nel caso non si lavori e ci si trovi al massimo a 5 anni dalla pensione di vecchiaia e si abbiano 20 anni di contributi (oltre che 5 di adesione al fondo integrativo). In buona sostanza, quindi si può avere una forma di reddito grazie alla propria pensione complementare in attesa della pensione a partire da 61 anni e 7 mesi di età, che diventeranno 62 dal 2019.

Se però si è disoccupati da più di 24 mesi, l’anticipo diventa di 10 anni e quindi la Rita è accessibile da 56 anni e 7 mesi, che diventeranno 57 dall’anno prossimo. Ancora tuttavia i fondi devono stabilire le procedure per presentare domanda per la Rita, ma è chiaro che la rendita che si avrà dipende da quanto si è versato fino a quel momento. Nell’articolo viene ricordato che la Rita gode di un regime fiscale agevolato, per cui subirà una ritenuta del 15% con una riduzione dello 0,3% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo fino a un’aliquota minima del 9%. Viene anche consigliato, a chi non ha una pensione complementare, di iscriversi a un fondo conferendo il Tfr accantonato, di modo da avere una sorta di “riserva” per accedere in futuro alla Rita.

