RIFORMA PENSIONI 2018/ Barbagallo chiede ancora fase 3 per cambiare Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 1 maggio. Le parole di Carmelo Barbagallo per la festa del lavoro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE PAROLE DI CARMELO BARBAGALLO

In vista del 1° maggio, festa del lavoro che si celebra oggi, Carmelo Barbagallo ha rilasciato un’intervista a L’Avanti, nella quale ha rivendicato il fatto che la Uil “è il sindacato che ha il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati più alto di tutti gli altri sindacati” e ha evidenziato le tante iniziative dell’Unione italiana lavoratori dedicate ai giovani, senza dimenticare il ruolo della UILTemp, “che si occupa prevalentemente di quei giovani che hanno contratti precari o temporanei”. Tutto questo per ribadire l’importanza della festa dei lavoratori. Nell’intervista il sindacalista rivela anche che la prima rivendicazione che la Uil intende fare al nuovo Governo è quella riguardante gli “investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali. La seconda riguarda il fisco. Noi metteremo in atto una grande vertenza fiscale per ridurre il peso delle tasse su lavoratori e pensionati, così da ottenere un incremento dei salari e delle pensioni”.

Sempre in tema di previdenza, Barbagallo vorrebbe far sì che parta la cosiddetta fase 3 della riforma della Legge Fornero, in modo da “ottenere condizioni previdenziali migliori proprio per i giovani e le donne”. Tra le altre richieste all’esecutivo che ancora deve arrivare c’è anche “il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro diventi prioritario e perciò noi chiederemo una Strategia nazionale che, a differenza degli altri Paesi europei, in Italia è ancora assente. Non è un caso che abbiamo deciso di dedicare il Primo Maggio proprio a questo argomento”.

© Riproduzione Riservata.