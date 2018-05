Fastweb, assunzioni da settembre 2018/ I call center tornano in Italia: 220 nuovi posti di lavoro

Fastweb, assunzioni da settembre 2018: i call center tornano in Italia, 220 nuovi posti di lavoro tra Lecce e Cagliari. Le ultime notizie sull'accordo con Comdata che apre nuovi scenari

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Fastweb, assunzioni da settembre 2018

Fastweb riporta in Italia i call center: la compagnia telefonica ha stretto un accordo con Comdata, della durata di tre anni, per garantire la qualità del servizio. L'accordo va formalizzato entro il 30 settembre 2018, ma così comunque sarà vinta la battaglia contro le delocalizzazioni nel settore dei call center. Questa decisione apre nuove opportunità lavorative in Italia: ci sono infatti ben 220 posti di lavoro da coprire tra Lecce e Cagliari. Le assunzioni partiranno proprio da settembre, quindi non ci sono ancora i dettagli sulle posizioni aperte, ma chi è interessato può comunque continuare a tenersi informato per sapere quando verranno ufficialmente aperte le candidature. L'unica cosa certa è il numero dei posti di lavoro che saranno disponibili: ammontano a 220. Per ora sul sito di Fastweb, nella sezione “Lavora con noi”, sono aperte alcune candidature come Network Operations Control.

FASTWEB, ASSUNZIONI DA SETTEMBRE 2018

Nuova ondata di assunzioni da parte di Fastweb, che ha annunciato l'intenzione di riportare all'interno del territorio nazionale alcuni servizi legati all'assistenza ai clienti, riaprendo così di fatto alcuni call center in Italia. Quest'operazione dovrebbe, secondo le previsioni, garantire oltre duecento posti di lavoro. Una notizia importante in un momento come quello attuale, dove arrivano solitamente notizie di segno diametralmente opposto. Grande soddisfazione è stata espressa dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal titolare del dicastero, Carlo Calenda che, nonostante la transizione verso un nuovo governo dopo le elezioni politiche del 4 marzo, sta proseguendo la sua attività. Proprio Calenda può essere considerato simbolo della battaglia contro la delocalizzazione dei call center, quindi questo risultato non può che farlo felice. Il trasferimento dei call center da Albania e Romania alle sedi di Cagliari e Lecce sarà completato entro settembre 2018, periodo entro il quale saranno pronti ben 220 nuovi posti di lavoro.

© Riproduzione Riservata.