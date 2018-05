RIFORMA PENSIONI 2018/ Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul taglio dei vitalizi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 11 maggio. Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

11 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE DIFFICOLTÀ SUL TAGLIO DEI VITALIZI

Lega e Movimento 5 Stelle stanno lavorando alla stesura del contratto di Governo, nel quale potrebbe esserci un riferimento alla riforma delle pensioni da attuare per smontare la Legge Fornero. C’è da chiedersi se verrà affrontato anche il tema dei vitalizi dei parlamentari. Difficile, infatti, che i pentastellati, tanto più se andranno al Governo, trascurino quello che è da tempo un loro cavallo di battaglia. Tuttavia, secondo quanto riporta Repubblica, tagliare i vitalizi “potrebbe rivelarsi un costo anziché un risparmio”. Il quotidiano romano cita infatti una relazione messa a punto dai tecnici del Senato secondo cui palazzo Madama “sarebbe costretto a restituire più di 50 milioni di euro. Oltre che a esporsi a contenziosi infiniti e risarcimenti dei danni”.

“Ricalcolare tutti gli assegni, presenti e futuri, in base ai contributi effettivamente versati, così come vuole fare Montecitorio - si legge nelle 14 pagine vergate dal Servizio per le competenze parlamentari del Senato - comporterebbe la restituzione ai senatori delle tasse pagate sui contributi tra il 1993 e il 2011”, cioè fino a quando ai parlamentari è stato vietato portare in deduzione i contributi. Se dal Senato si passa a tutto il Parlamento, secondo l’associazione degli ex parlamentari, il computo diventa di 150 milioni di euro da restituire. I costi dunque di un intervento sui vitalizi sarebbero nettamente superiori ai risparmi che si avrebbero. “I tecnici del Senato paventano un rischio di buco anche per le Regioni, perché verrebbe meno l’Irap, l’imposta a cui sono soggetti i vitalizi ma non le pensioni”, aggiunge Repubblica.

© Riproduzione Riservata.