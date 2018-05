RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero: la Legge che porta il mio nome non si può abrogare (ultime notizie)

12 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero non ha dubbi: il nuovo Governo, qualunque esso sia, “non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome”. Intervistata da Repubblica, l’ex ministra del Lavoro spiega che “per fare una valutazione precisa si dovrebbe chiarire che cosa Lega e 5stelle pensano di fare. Ma quando uno in campagna elettorale dice abolizione, poi durante questi mesi di trattativa sostiene che ci sarà un superamento e ora parla di 5 anni necessari per cambiare le cose, mi sembra sia poco coerente. Io penso che in politica ci voglia coerenza”. Inoltre, evidenzia che sarebbe necessaria un’opera di educazione economica e finanziaria per tutti gli italiani, perché “la nozione di vincoli di bilancio e quella che il debito pubblico non possa essere fatto crescere infinitamente deve appartenere a chiunque. Ancora di più a chi governa”.

Fornero spiega anche di essere fiduciosa nell’operato di Sergio Mattarella, anche perché nei suoi ultimi interventi pubblici “ha dato dei messaggi precisi e coerenti con le esigenze che la nostra società e il nostro sistema economico hanno in questo momento. Ho fiducia che non ci sarà una deriva populistica nel senso negativo di questo termine perché Mattarella si farà garante della stabilità dell’Italia”. Alla domanda sulla possibilità che si possa cambiare, almeno in parte, il sistema pensionistico derivante dalla Legge Fornero, ha risposto che “quel modello oggi non si può abrogare oggi. Forse si potrà realizzare una maggiore flessibilità nell’età di pensionamento, con una variazione dell’assegno mensile che sarà più alto per chi va in pensione più tardi. Ma ci vorrà tempo”.

