RIFORMA PENSIONI 2018/ Legge Fornero, un ostacolo per le intenzioni di Lega e M5s (ultime notizie)

14 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI GIOVANNI PALLADINO

Sul sito de Il Domani d’Italia, Giovanni Palladino segnala che mentre in Italia Lega e Movimento 5 Stelle pensano a come abolire la Legge Fornero, in Germania ci si sta muovendo per varare una riforma delle pensioni simile alla nostra. “In futuro la spesa previdenziale tedesca è destinata a ‘esplodere’ e va fatta una riforma restrittiva, se non si vuole infrangere l’impegno di mantenere i contributi pensionistici entro il tetto del 20% (in Italia siamo ormai arrivati al 33%!). E ciò avviene in un Paese dove occupazione e sviluppo stanno marciando da tempo a un ritmo molto più sostenuto rispetto al nostro”, scrive il Segretario generale del Movimento per Servire l’Italia, ricordando che ci sono analisti come Mario Baldassarri, che evidenziano che “nonostante il freno Fornero imposto alla spesa per le pensioni, questa continuerà a crescere a un ritmo non sostenibile, qualora dovesse persistere il deludente andamento avuto dall’economia italiana negli ultimi 20 anni”. Motivo per cui “solo una forte ripresa dell’occupazione e dello sviluppo economico potrà rendere sostenibile tale spesa”.

Dal suo punto di vista non bastano governanti dotati di buone intenzioni per risolvere problemi molti seri del paese, come le “tre malebestie combattute invano da Luigi Sturzo: lo statalismo, la partitocrazia e lo sperpero del denaro pubblico”. Secondo Palladino, “il Paese del prestigioso ‘made in Italy’, simbolo di tante esperienze straordinarie nel settore produttivo, può salvarsi solo con una classe politica dotata della cultura necessaria per sostenere quel ‘miracoloso prestigio’, fatto di serietà e competenza”.

