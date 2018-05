NOIPA CEDOLINO MAGGIO 2018/ Stipendi Pa: a maggio anche quello straordinario per gli arretrati

NoiPa cedolino maggio 2018, stipendi Pa: a maggio anche quello straordinario per gli arretrati, previsto a fine mese. Le ultime notizie e gli aumenti stipendiali

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

NoiPa cedolino maggio 2018

NoiPa conferma ufficialmente le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni: il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio sarà disponibile il prossimo giovedì 17. Per i dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato l'esigibilità è confermata per il 23 maggio. Gli arretrati relativi al contratto Istruzione e ricerca, che è stato firmato il 20 aprile 2018, saranno invece pagati con un cedolino ad hoc. NoiPa non lo ha specificato, ma il cedolino relativo agli arretrati del triennio 2016/18 è da intendere successivo a quello della rata ordinaria di maggio. I dipendenti delle Aziende Sanitaria potranno visualizzare il cedolino di maggio in un'altra data, rispetto al personale Sicurezza e Difesa, Ricerca e Istruzione, Amministrazioni Centrali e Locali. Sarà infatti pubblicato nella giornata di venerdì 25 maggio. NoiPa precisa che gli arretrati per l'ambito Difesa e Sicurezza e per il comparto Istruzione e Ricerca saranno comunicati con un cedolino separato rispetto a quello ordinario della rata di maggio.

NOIPA CEDOLINO MAGGIO 2018: GLI AUMENTI STIPENDIALI

Una novità importate relativa al cedolino NoiPa riguarda gli aumenti stipendiali. Il nuovo contratto prevede per gli insegnanti un ulteriore riconoscimento economico, che permette di giungere a un incremento stipendiale complessivo medio di 96 euro al mese per i docenti delle scuole (gli aumenti vanno da 80,40 euro a 110) e di 105 euro al mese per i docenti dell'AFAM. Come riportato dalla Tecnica nella Scuola, è più di quanto era stato previsto dall'intesa di novembre.Per gli ATA delle scuole invece l'incremento medio è di 84,5 euro (si va da un minimo di 80 a 89 euro), per l'università di 82 euro, per ricercatori e tecnologi di 125 euro, per l'area amministrativa della ricerca di 92 euro, per l'ASI di 118 euro. Il bonus di 80 euro è stato salvaguardato per le fasce retributive più basse. Le date di esigibilità sono le seguenti: 23 maggio per rata ordinaria, 27 per comparto Sanità.

