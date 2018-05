CONCORSO ALLIEVI CARABINIERI 2018/ Bando 2330 posti disponibili per maggio: aperto ai civili

Dovrebbe essere comunicato a breve il nuovo concorso per allievi carabinieri, in tutto si tratterebbe di 2330 posti, in questa news ecco a chi è aperto e quali le prove

16 maggio 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Non è ancora stato annunciato ufficialmente ma come riporta il sito blastingnews dovrebbe tenersi nel mese di maggio il concorso pubblico per nuovi allievi carabinieri, si tratta di un concreo aperto a 2330 candidature e dovrebbe tenersi entro il 20 maggio. Il posto fisso nell'arma militare di stato è molto ambito in periodi di crisi nera del lavoro come quello che viviamo ormai da anni, in questo caso il concorso è aperto agli unger 28. Come accade ormai da anni è aperto anche ai civili e non solo a chi ha già militato nell'esercito, ma ancora non si conosce l’ammontare delle aliquote aperte ai civili e di quelle riservate ai VFP1 e ai VFP4. Il bando se confermata la notizia sarà disponibile sul sito ufficiale dell'Arma. I requisiti base richiesti per i civili per partecipare al concorso sono: a) prova scritta di selezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli. Anche i termini richiesti non sono ancora stati resi ufficiali, infatti in seguito al riordino delle carriere ai civili dovrebbe essere richiesto anche il diploma di maturità mentre fino al 2017 bastava la licenza di terza media.



REQUISTI E LIMITI

I limiti di età non dovrebbero invece cambiare, dai 17 ai 26 anni non compiuti per i Civili, fino ai 28 anni non compiuti per chi partecipa alle aliquote riservate ai VFP e per chi ha comunque svolto servizio militare. Per quanto invece riguarda le prove da svolgere: 1) PROVA SCRITTA DI SELEZIONE (questionario a risposta multipla di cultura generale e/o logico/deduttivo); 2) PROVE DI EFFICIENZA FISICA (esercizi per accertare la preparazione atletica dei candidati); 3) ACCERTAMENTI SANITARI (per la verifica dell’idoneità psico–fisica: test collettivi e individuali, colloquio con lo psichiatra e visite mediche); 4) ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (colloquio con lo psicologo); 5) VALUTAZIONE DEI TITOLI. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica tramite il sito ufficiale, nella sezione concorsi, sempre che rispettino i requisiti richiesti ed entro i termini di partecipazione che saranno resi noti sempre sul sito.

© Riproduzione Riservata.