RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati, incontro con Roberto Fico per la nona salvaguardia (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 16 maggio. Alcuni esodati hanno incontrato il Presidente della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Roberto Fico (Lapresse)

INCONTRO TRA ESODATI E FICO

Alcuni esodati appartenenti al Comitato Esodati Licenziati e Cessati sono stati ricevuti lunedì dal Presidente della Camera Roberto Fico per un incontro incentrato sulla possibilità di varare la nona salvaguardia, che potrebbe dare un importante sostegno a circa 6.000 persone che sono rimaste senza lavoro e lontane dalla quiescenza, non riuscendo a soddisfare tutti i requisiti previsti dai precedenti interventi di deroga alla Legge Fornero. Sulla pagina Facebook del Comitato si legge che a breve ci sarà un report riguardante l’incontro, mentre Roberto Fico sul suo profilo ha scritto: “Questo pomeriggio ho incontrato a Montecitorio una delegazione del Comitato Esodati Licenziati e Cessati con cui abbiamo parlato proprio del tema delicato della tutela dei lavoratori esodati. È un tema che necessita la massima attenzione. Nonostante diversi interventi legislativi successivi alla riforma Fornero, restano ancora migliaia di persone non salvaguardate. A queste occorre dare risposte”.

Parole che lasciano ben sperare per un intervento per il quale non servirebbero tra l’altro nuove risorse. Com’è stato spiegato più volte, infatti, i fondi stanziati per le precedenti salvaguardie non sono stati interamente utilizzati e con i soli risparmi si potrebbe garantire il varo del tanto richiesto intervento. Ovviamente si tratta di avere la volontà politica di realizzarlo. Forse, con questa nuova legislatura si potrà arrivare al traguardo tanto atteso da migliaia di persone in questi anni. Non resta che aspettare per vedere cosa accadrà.

