RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime notizie)

17 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE RICHIESTE DELLA UIL

Dalla Uil arriva la richiesta al futuro Governo “di avviare un confronto per continuare a cambiare la legge Fornero dopo i positivi interventi degli ultimi due anni”. Secondo il Segretario confederale Domenico Proietti restano centrali “i temi dell’introduzione della flessibilità di accesso alla pensione per tutti i lavoratori intorno ai 63 anni e dell’estensione a tutti i lavoratori della possibilità di pensionamento con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età”. Punto, quest’ultimo, che dovrebbe non incontrare l’opposizione di Lega e Movimento 5 Stelle, che da tempo parlano di introdurre la Quota 41, finalizzata proprio a consentire il pensionamento a prescindere dall’età anagrafica per chi ha già accumulato almeno 41 anni di contributi.

Per il sindacalista occorre però anche “garantire future pensioni adeguate ai giovani, colmando i buchi contributivi dovuti alla frammentarietà delle loro carriere”, senza dimenticare che vanno eliminate “tutte le disparità di genere, che penalizzano le donne, valorizzando il lavoro di cura”. Verrebbero così accolte richieste che arrivano in tal senso dal Comitato Opzione donna social, anche se resterebbe da capire la modalità concreta con cui questa valorizzazione dovrebbe prendere forma. Proietti ricorda anche la necessità di incentivare la previdenza complementare, che può avere un ruolo importante per i pensionati del futuro, evidenziando che “al contempo, si dovrà agire per restituire pieno potere d’acquisto alle pensioni in essere, garantendo il pieno recupero dell’indicizzazione e prevedendo con un meccanismo che tenga conto del blocco di questi ultimi anni”.

