RIFORMA PENSIONI 2018/ Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 18 maggio. Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

18 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE CRITICHE A QUOTA 100 E QUOTA 41

Nel contratto di Governo di Lega e Movimento 5 Stelle si parla anche di riforma delle pensioni con l’introduzione di Quota 100 e Quota 41, secondo quanto i due partiti avevano già proposto in campagna elettorale. Proposte che, aveva evidenziato Vincenzo Galasso sulle pagine del Sole 24 Ore, favoriranno il pensionamento anticipato a danno dei pensionamenti di vecchiaia. “Non è un dettaglio (politico) da poco, perché pensionati anticipati e di vecchiaia sono molto diversi. Ecco l’identikit: nel 2017, le nuove pensioni anticipate erano 160mila (su 290mila pensione previdenziali dirette liquidate) per un importo medio di circa 2.000 euro mensili, erogato soprattutto agli uomini (71 anni), con un’età media di 61 anni, Molto meno generose le pensioni di vecchiaia, in media attorno ai 750 euro mensili, erogate ben più tardi, attorno ai 66 anni e mezzo, e con molte donne tra i percettori”, scrive il Professore di Economia della Bocconi.

Secondo Galasso, il superamento siffatto della Legge Fornero “tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani”. Dal suo punto di vista è quindi piuttosto sorprendente che i giovani del Movimento 5 Stelle vogliano superare la Legge Fornero, anche perché il reddito di cittadinanza non sarebbe in grado di compensare quello che le giovani generazioni perderebbero con la flat tax a il superamento dell’attuale sistema pensionistico.

© Riproduzione Riservata.