RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape, lavori gravosi e di cura: le priorità per la Cisl (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 2 maggio. Le parole di Ignazio Ganga sulle priorità in un confronto con le istituzioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PRIORITÀ PER LA CISL

Attraverso il Segretario confederale Ignazio Ganga, la Cisl si dice d’accordo con la Commissione europea circa la necessità per l’Italia “di prendere misure che rafforzino la capacità redistributiva delle pensioni obbligatorie anche integrando le prestazioni con quelle dei fondi pensione”. Per il sindacalista in fondo è quanto si è cercato di fare negli scorsi due anni attraverso il confronto sulla previdenza tenuto sia con il Governo Renzi che con quello Gentiloni. Secondo Ganga resta però molto da fare per raggiungere l’obiettivo “e vogliamo continuare sulla strada della solidarietà anche nel futuro. In questa direzione va la nostra richiesta di ragionare su di una pensione di garanzia per i pensionati del futuro, in particolare i giovani che hanno oggi carriere spesso discontinue e retribuzioni non sempre adeguate e sulla copertura previdenziale dei periodi di cura”. Per il sindacalista è quindi importante che si possa riprendere presto il confronto con le istituzioni, augurandosi quindi che ci sia la formazione di un governo in tempi non lunghi.

Per la Cisl resta importante portare avanti alcuni dei punti della piattaforma unitaria sulla previdenza, “in particolare: rendere strutturale il modello degli anticipi pensionistici messi in essere con l'istituto dell'Ape (sociale, volontaria e aziendale); la pensione contributiva di garanzia per i giovani; l'integrazione delle categorie dei lavori gravosi e usuranti attraverso il confronto nella specifica commissione stabilita dall'accordo governo sindacati da varare immediatamente insieme a quella che dovrà confrontarsi sulla spesa pensionistica; la rivisitazione del meccanismo della perequazione che agisca sulle pensioni in essere, l'incentivazione dell'adesione ai fondi di previdenza complementare”.

© Riproduzione Riservata.