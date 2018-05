RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli “appunti” di Ue e Def per Lega e M5s (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 21 maggio. Le indicazioni dell’Ue e del Def sulla spesa pensionistica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

GLI "APPUNTI"DI UE E DEF PER LEGA E M5S

Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a governare insieme e uno dei punti del contratto di Governo riguarda la riforma delle pensioni. Secondo quanto riporta l’Ansa, tuttavia, l’Unione europea è pronta a inserire nelle specifiche raccomandazioni per il nostro Paese l’indicazione di proseguire nel garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, anche tagliando le pensioni più alte non corrispondenti ai contributi versati. Si tratterebbe, quindi, per certi versi, della “promozione” del taglio delle pensioni d’oro che i due partiti vorrebbe realizzare, ma non certo del superamento della Legge Fornero inserito nel contratto di Governo. La riforma delle pensioni del 2011, secondo quanto riportato in un approfondimento del Def, ha consentito di contenere la spesa pensionistica, che però tornerà a salire già dal 2020, toccando il suo picco nel 2042, per poi ridiscendere nel 2050.

“A partire dal 2030 il rapporto spesa/Pil crescerà con maggiore intensità fino a raggiungere il 16,2% nel triennio 2042-2044. Successivamente il rapporto scende rapidamente, portandosi al 15,6% nel 2050 e al 13,1% nel 2070, con una decelerazione pressoché costante nell'intero periodo”, si legge nel documento, dove si evidenzia anche che “tale andamento si spiega sia con la progressiva uscita delle generazioni del baby boom, sia con l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita”. Si tratta di previsioni, che dipendono anche dall’andamento del Pil e quindi potrebbe variare in futuro.

