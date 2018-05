RIFORMA PENSIONI 2018/ Proposte Lega-M5s, le considerazioni di Enrico Rossi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 22 maggio. Le considerazioni di Enrico Rossi sulle proposte di Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

22 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI ENRICO ROSSI

Enrico Rossi, pur non ammirando certo Lega e Movimento 5 Stelle, non nasconde che molti lavoratori “stanno rifacendo i conti sulle proprie pensioni alla luce della riforma proposta dal contratto Salvini-Di Maio. Ed essi apprezzano, eccome se apprezzano. In particolare è gradita la nuova ‘opzione donna’ che finalmente nel contratto è una cosa seria”. Il Presidente della Regione Toscana, in un post su Facebook, ricorda che “la riforma Fornero del 2011, fatta dal governo Monti, votata dal Pd e dal Pdl, che doveva servire a dare un segnale ai mercati finanziari delle nostre buone intenzioni a tenere a posto i conti, si è rivelata un calvario per tutti i lavoratori italiani, per centinaia di migliaia di esodati, per milioni di persone già anziane che, spesso fanno lavori faticosi e usuranti. Per la sinistra e per il Pd il fatto di non averla corretta in tempo è stato esiziale”.

Secondo Rossi, il fatto che Renzi abbia puntato tutto sul Jobs Act senza toccare in maniera importante la Legge Fornero ha avuto i suoi effetti nelle urne. “Sarebbe un errore non prendere ora sul serio la questione delle pensioni e non avanzare, come sinistra, proposte credibili”, aggiunge l’esponente di Liberi e Uguali. Spiegando anche che “il mio amico e compagno Cesare Damiano, che di questi temi si intende, ha provato in tutti modi a convincere il Pd e la sinistra della necessità di affrontare il tema delle pensioni. Veniva trattato con sufficienza come un vecchio socialdemocratico fermo al novecento”. Rossi chiede quindi che il suo stesso partito si mobiliti contro Lega e M5s “anche cominciando a dire in modo chiaro il nostro pensiero sulle pensioni in termini di un patto generazionale per il lavoro e la giustizia”.

