RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Quota 100: con quali soldi?, si chiede Bellissima (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 maggio. Le considerazioni di Romano Bellissima sulle proposte di Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI ROMANO BELLISSIMA

La Uil Pensionati fino al 25 maggio è alle prese con il Congresso nazionale a Salsomaggiore Terme. Prima dell’inizio dell’importante appuntamento, il Segretario generale Romano Bellissima è stato intervistato da Lapresse e ha dato un suo parere sulla riforma delle pensioni contenuta nel contratto di Governo Lega-M5s, compreso il taglio degli assegni più alti. Dal suo punto di vista, “non si può dire ai cittadini una cosa poi quando vanno in pensione cambiare le regole. Io non so cosa si intenda per 'pensione d'oro', ma, se è stata data in base alla legge, poi una legge retroattiva non può toglierla. Va rispettata la certezza del diritto”. Bellissima ha evidenziato poi che dal contratto di Governo non è chiaro “con quali risorse si possa eliminare la legge Fornero. Dove si prendono i soldi per farlo?”. Non ha poi nascosto che “negli ultimi anni non è stato garantito il potere di acquisto delle pensioni. La maggior parte dei pensionati, soprattutto gli anziani soli, sono caduti in povertà, mentre cresce l'evasione fiscale e la ricchezza non è ben distribuita: serve una maggiore giustizia sociale”.

Per Bellissima bisogna poi fare cessare “il terrorismo sui pensionati e sulla tenuta del sistema pensionistico italiano”. Non si può quindi “continuare a lanciare messaggi allarmistici e fuorvianti, sostenendo che la spesa pensionistica in Italia è fuori controllo e che servono nuovi tagli alle pensioni di oggi e di domani o ulteriori allungamenti dell'età pensionabile, mentre il sistema pensionistico rimane uno dei più sostenibili d’Europa”. Il nuovo Governo dovrà quindi separare assistenza e previdenza, oltre che rivalutare le pensioni, “che mediamente hanno perso il 30% del potere d’acquisto”.

