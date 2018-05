NoiPa, cedolino straordinario maggio 2018/ Pagamento arretrati Pa: ufficializzata data di esigibilità

24 maggio 2018 Silvana Palazzo

NoiPa, cedolino straordinario maggio 2018

Dopo settimane di attesa, NoiPa ha comunicato la data ufficiale nella quale verrà riconosciuto l'assegno con gli arretrati relativi agli incrementi stipendiali per i comparti di Istruzione e Ricerca e Difesa e Sicurezza. La data di esigibilità per l'accredito di questi importi, previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è lunedì 28 maggio. Sono stati così smentiti quei sindacati che indicavano giovedì 24 maggio, cioè oggi, come data certa per l'accredito sul conto corrente. In questa occasione NoiPa ha confermato quali somme saranno presenti in questo cedolino straordinario, che arriva a pochi giorni dall'accredito dello stipendio. Nello specifico saranno presenti: arretrati stipendiali del 2016, quelli del 2017 e gli arretrati incrementi stipendiali relativi al 2018 fino chiaramente al mese di maggio. NoiPa nel suo comunicato ha anche ricordato che la disponibilità effettiva delle somme sui conti correnti potrà avvenire nell'arco dell'intera giornata del 28 maggio, a seconda delle diverse modalità operative degli istituti bancari.

NIENTE UNA TANTUM PER FORZE ARMATE, POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

Per quanto riguarda invece Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, NoiPa ha confermato che il compenso una tantum per il 2016 e 2017 (importo netto di circa 164 euro) non sarà erogato con questo cedolino, ma successivamente. Dovranno aspettare ancora perché, come riportato da Money.it, si tratta di un emolumento di tipo accessorio, quindi sono necessarie le autorizzazioni di spesa sul Bilancio dello Stato. Il cedolino con gli arretrati dovrebbe essere disponibile entro il fine settimana. Hanno però diritto all'incremento di mensilità di maggio 2018, perché - come confermato da NoiPa - questa somma sarà pagata con l'assegno di lunedì 28 maggio. Questo vuol dire che un agente, ad esempio, avrà di arretrati 383 euro netti, mentre un assistente capo coordinatore 428 euro. Al Sovrintendente spettano invece 422 euro, all'Ispettore 450 euro. Per quanto riguarda il comparto Istruzione e Ricerca, nelle tabelle sugli arretri pubblicate nel CCNL Scuola si fa riferimento solo al 2016, 2017 e alle prime due mensilità del 2018, ma bisognerà aggiungere anche gli incrementi stipendiali di marzo, aprile e maggio. NoiPa ha confermato che saranno riconosciuti nel cedolino straordinario del 28 maggio.

