RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE/ Quota 41 e Quota 100 favoriscono gli uomini del Nord (ultime notizie)

Riforma pensioni Governo Conte. Quota 41 e Quota 100 favoriscono gli uomini del Nord. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

GLI EFFETTI DI QUOTA 41 E QUOTA 100

Quota 100 e Quota 41 saranno le basi della riforma delle pensioni che il Governo Conte, sempre che prenda effettivamente forma, dovrà attuare. Da diverse parti, in questi giorni, si è parlato dei costi di queste misure, che sarebbero ben superiori ai 5 miliardi di euro indicati nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Repubblica evidenzia però che queste due quote “rischiano di spaccare l’Italia. Nord contro Sud. Giovani contro vecchi. Donne contro uomini”. Il perché è presto detto. Quota 100 e Quota 41 favoriscono, “a guardare i dati Inps del 2017, senz’altro il Nord visto che lì si addensano il 56% delle pensioni di vecchiaia e anzianità: 5,2 milioni su 9,3. Frutto di carriere lunghe e stabili, di opportunità professionali che il Sud si sogna. Laddove al contrario si concentrano le pensioni di invalidità (47% del totale), gli assegni sociali (56%), le prestazioni per gli invalidi civili”.

C’è poi una differenza di genere non irrilevante: “Le donne - tra maternità, lavoro di cura, assistenza in casa e carriere di conseguenza ad ostacoli - hanno enormi difficoltà a rientrare nei requisiti di pensionamento”. Il quotidiano romano riporta in questo senso le dichiarazioni di Giuliano Cazzola: “I quattro quinti delle pensioni di anzianità sono erogate agli uomini e per lo più nelle regioni settentrionali”. Inoltre, tale riforma delle pensioni avvantaggerà le coorti più anziane a danni dei giovani, del cui futuro previdenziale il contratto di Governo Lega-M5s non sembra occuparsi. Dunque Quota 100 e Quota 41 sembrano favorire gli uomini del Nord.

