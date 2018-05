RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE/ Quota 100 e Quota 41 cancelleranno l’Ape? (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, Governo Conte. Quota 100 e Quota 41 potrebbero oscurare l’Ape volontario. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

QUOTA 100, QUOTA 41 E L'APE

L’Ape volontario sembra riscuotere un certo successo. Il Sole 24 Ore segnala infatti che sono state presentate oltre 4.200 domande all’Inps, per un importo medio di 925 euro. Il quotidiano di Confindustria mette in evidenza che al momento non si sa quale sarà il destino dell’Anticipo pensionistico in forma volontaria con l’arrivo del Governo Lega-M5s. Infatti, con la riorganizzazione del sistema pensionistico è quasi certo che l’Ape social verrà accantonato, tenendo al massimo una formula di agevolazione per i lavori particolarmente gravosi. Invece l’Ape volontario potrebbe arrivare fino alla scadenza della sperimentazione, prevista alla fine del prossimo anno e non essere rinnovato. Nel frattempo c’è da capire se, con l’arrivo Quota 41 e Quota 100, potrebbe avere ancora senso ricorrere a un pensionamento anticipato da finanziare con un prestito bancario.

Chi è vicino ai 63 anni, o li ha già superati, dovrà fare i suoi conti, anche perché non è da escludere che quanto scritto nel contratto di Governo siano gli obiettivi di lungo termine dell’esecutivo e che quindi la Quota 41 e la Quota 100 potrebbero arrivare non subito con la prossima Legge di bilancio, dove bisognerà fra l’altro fare i conti con le clausole di salvaguardia per evitare l’aumento dell’Iva. Tra l’altro quanto farà il nuovo esecutivo influirà sulle decisioni delle imprese circa l’adozione dell’Ape aziendale. Quota 100 e Quota 41 potrebbero infatti rappresentare uno “scivolo” per alcuni lavoratori, senza accollarsi il costo che l’Ape aziendale richiede.

