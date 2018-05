NoiPa, oggi pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio arrivato, tutte le cifre (28 maggio 2018)

NoiPa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. Tutte le cifre e le ultime notizie

28 maggio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa cedolino, oggi il pagamento degli arretrati

Il giorno è finalmente arrivato con il NoiPa che sta provvedendo all’accredito degli stipendi arretrati per insegnanti e Ata (oltre che per forze dell’ordine e militare) dopo l’annuncio dato circa 10 giorni fa con bollettino e l’emissione avvenuta. Alcuni dipendenti pubblici dalle ore 8 hanno già contattato con successo l’arrivo sul conto corrente dell’esigibilità dello stipendio arretrato. Il portale che si occupa della gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici ha ricordato che «l’effettiva disponibilità delle somme sui conti correnti potrà avvenire nell'arco dell'intera giornata odierna in relazione alle diverse modalità operative degli istituti bancari». Con l’emissione avvenuta oggi, la PA paga tutti gli incrementi di stipendio riconosciuti dal rinnovo contratti statali per le 12 mensilità del 2016 e del 2017 ma non solo: in questo accredito figura anche la prima mensilità del 2018 da gennaio fino a maggio: dal prossimo mese invece lo stipendio sarà già calcolato a seconda del nuovo rinnovo contratto stipulato dal ministro Madia con i sindacati nazionali.

LE CIFRE DEI PAGAMENTI

Le cifre del nuovo cedolino arretrati disponibile da lunedì prossimo saranno, per i tre mesi marzo-maggio 2018, da 85 a 110 euro in più per ciascuno mese a seconda ovviamente della fascia stipendiale. In sostanza si tratta di 255-330 euro in più rispetto alle vecchie tabelle stipendiali: andrà meglio ai docenti che avranno “importi maggiori” rispetto ai colleghi della Pa. Come spiega bene La Tecnica della Scuola, i più anziani insegnanti non subiranno nessuna decurtazione mentre i più giovani avranno un aumento di 85 euro “medio” e un taglio di 19 euro: ricordiamo che quella di lunedì è una esigibilità del cedolino su NoiPa, diversa dalla emissione (già avvenuta). Si tratta perciò della data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito. Di norma, secondo i canoni stabiliti da NoiPa, l’emissione ordinaria avviene ogni 23 del mese; 27 per le rate ordinarie del comparto Sanità e sempre entro 10 giorni lavorativi dal termine dell’Emissione Urgente e Speciale di tutti le altre emissioni. (agg. di Niccolò Magnani)

