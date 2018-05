RIFORMA PENSIONI/ Il Governo Conte non si fa. Quota 100 e Quota 41 saltano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 28 maggio. Il Governo Conte non si fa. Quota 100 e Quota 41 saltano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

SALTANO QUOTA 100 E QUOTA 41

Il Governo Conte non nascerà. Il Professore ha infatti rimesso il mandato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha successivamente spiegato che non ha potuto dire di sì alla richiesta di avere Paolo Savona come ministro dell’Economia. Che tra Lega e Movimento 5 Stelle, da una parte, e il Quirinale, dall’altra, fosse in atto un braccio di ferro su questo tema era noto. Si era sperato fino all’ultimo in una mediazione, ma la scelta del Capo dello Stato è stata piuttosto chiara. Dunque l’esecutivo giallo-verde non nascerà e il contratto di Governo sottoscritto dopo una lunga trattativa resterà solo carta straccia. Cosa che non piacerà a quanti speravano nel varo di Quota 100, Quota 41 e la proroga di Opzione donna, provvedimenti inseriti all’interno dell’accordo tra Lega e M5S.

Resta difficile capire cosa accadrà ora, se si tornerà al voto o se invece potrà nascere un governo “neutro” per traghettare il Paese verso le urne nel 2019. Quel che sembra certo è che chiunque sarà al Governo difficilmente potrà mettere mano alla Legge Fornero. Sergio Mattarella ha infatti fatto capire di non voler fungere da garante degli interessi dei risparmiatori quando ci sono decisioni che potrebbero non essere nel loro interesse. E viste le posizioni che agenzie di rating e organismi internazionali e sovranazionali hanno preso sul sistema pensionistico italiano pare quasi impossibile che venga fatto passare un qualche provvedimento che possa creare “squilibrio” in un settore che ha un certo peso sulla spesa pubblica e quindi sui conti dello Stato.

© Riproduzione Riservata.