RIFORMA PENSIONI 2018/ Governo Cottarelli, la delusione dei lavoratori precoci e la richiesta degli esodati

Riforma pensioni 2018, oggi 20 maggio. Governo Cottarelli, la delusione dei precoci e la richiesta degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

29 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LA DELUSIONE DEI PRECOCI E LA RICHIESTA DEGLI ESODATI

Carlo Cottarelli è stato incaricato di formare un Governo e non sarà facile per lui ottenere la fiducia del Parlamento. Tuttavia il fatto che l’ex commissario alla spending review possa diventare Premier non va proprio giù a quanti, in particolare i lavoratori precoci, speravano che si potesse mettere mano alla Legge Fornero per introdurre Quota 41 e Quota 100. Su alcuni gruppi Facebook non manca chi chiama alla piazza per manifestare. Soprattutto perché viene fatto notare che sia Lega che Movimento 5 Stelle, che insieme rappresentano circa metà dei voti delle ultime elezioni, avevano nei loro programmi proprio gli interventi per modificare l’attuale sistema pensionistico tornando al sistema delle quote. Nonostante la situazione c’è poi chi chiede che comunque si trovi una soluzione per i circa 6.000 esodati ancora esclusi dai provvedimenti di salvaguardia.

Elide Alboni, dal Comitato esodati licenziati e cessati, ricorda infatti che le risorse per varare una nona salvaguardia ci sono, dato che ci sono stati dei risparmi rispetto ai fondi stanziati per l’ottava. Risparmi che basterebbero a garantire agli esclusi di poter accedere alla pensione. Dunque chiunque vada al Governo potrebbe emanare un decreto in questa direzione. E anche il Parlamento potrebbe prendere l’iniziativa. Del resto non mancano le forze politiche e i parlamentari che si sono detti, anche recentemente, favorevoli a una soluzione definitiva per il problema degli esodati. Se le risorse ci sono, ci vorrà quindi la volontà politica di approvare un intervento di salvaguardia.

