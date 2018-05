RIFORMA PENSIONI 2018/ Il passaggio al contributivo dura prova anche l’Enpaf (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 3 maggio. Le riflessioni dell’Enpaf sulla sostenibilità futura del sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

03 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

LE RIFLESSIONI DELL'ENPAF

Anche l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti si interroga sul futuro del sistema pensionistico e sulla sostenibilità dei propri conti. Del resto con il trend demografico attuale e la crisi occupazionale, c’è il rischio che le pensioni di domani non possano essere coperte dai contributi versati dai pochi che lavoreranno. Rifday.it riporta le riflessioni emerse durante il convegno che l’Enpaf ha organizzato a Roma sul tema. Il Presidente Emilio Croce ha ricordato che “un’eventuale riforma del nostro ente deve fare i conti con una prospettiva ineluttabile, che si chiama passaggio al sistema contributivo”. Dal suo punto di vista, chi pensa ancora di poter eludere questo tema, “evidentemente non ha ben chiaro non solo cosa sia la previdenza ma neppure quale sia la storia e la realtà”.

“Se davvero vogliamo riformare la nostra previdenza per migliorarla”, ha aggiunto Croce, “dobbiamo necessariamente fare sul serio e parlare di prospettive reali e praticabili”. In questo senso, il Presidente ha assicurato “che l’Enpaf, e lo ha già dimostrato, si batterà per un percorso di riordino che tenga conto delle aspettative di tutti gli iscritti e che sia il più possibile condiviso”. Nell’incontro si è anche perlato dallo studio realizzato da Gianni Trombetta, Marcello Tarabusi e Francesco Capri dello Studio Guandalini di Bologna, secondo cui i contributi che vengono versati dagli iscritti all’Enpaf non sono così onerosi se raffrontati a quelli di altre categorie di professionisti, come avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti.

