RIFORMA PENSIONI 2018/ Cottarelli e la pensione a 59 anni che fa chiedere la proroga di Opzione donna

Riforma pensioni 2018, oggi 20 maggio. A Cottarelli arriva la richiesta di proroga di Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

30 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Carlo Cottarelli (Lapresse)

OPZIONE DONNA, RICHIESTA DI PROROGA A COTTARELLI

Sul passato di Carlo Cottarelli emerge un dettaglio che fa chiedere che il suo Governo vari la proroga di Opzione donna. Nel 2014, infatti, quando era commissario alla spending review, aveva dichiarato in un’intervista a Il Tempo di essere beneficiario, all’età di 59 anni, di una pensione derivante dall’attività svolta presso il Fondo monetario internazionale. Pensione che andava a sommarsi ai quasi 12.000 euro al mese garantiti dall’incarico avuto dal Governo. “Siamo certe che il Premier prof. Carlo Cottarelli sarà ben lieto di riconoscere alle donne italiane il diritto di accedere alla pensione con la misura pensionistica c.d. Opzione Donna, visto che egli percepisce fin dall'età di 59 anni una pensione pari a 220mila euro annui”, scrive quindi Lucia Rispoli su Facebook a nome del Movimento Opzione donna.

Rispoli fa anche notare che Cottarelli avrebbe tutto l’interesse ad adottare un provvedimento di questo genere, in quanto con Opzione donna l’assegno viene ricalcolato con il sistema contributivo, garantendo quindi un importante risparmio per le casse dello Stato, pari a circa il 20-30% dell’importo che altrimenti si riceverebbe come pensione. “Aspettiamo quindi che il nuovo governo che si insedierà, a prescindere dalla fiducia del Parlamento, emani subito un provvedimento governativo che riconosca la proroga di Opzione Donna al 31/12/2018, che siamo certe sarà approvato dal Parlamento”, aggiunge Rispoli, che conclude così il suo post: “Volete un risparmio, allora che risparmio sia! Usate il bancomat delle donne, ma fatele beneficiare del loro diritto ad usare Opzione donna! Non continuate a sfruttare gratis le donne!”.

