RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli anni di lavoro che servono per raggiungere la quiescenza (ultime notizie)

31 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

GLI ANNI DI LAVORO PER RAGGIUNGERE LA PENSIONE

Quanti anni bisogna lavorare per poter andare in pensione? La domanda è quanto mai attuale, visto che non sembra esserci all’orizzonte una riforma delle pensioni, stante la situazione politica quanto mai caotica. Adnkronos ha fatto quindi un punto, ricordando che una volta maturata una certa anzianità contributiva, ai lavoratori è consentito l’accesso alla pensione senza dover aspettare di raggiungere il requisito anagrafico richiesto, che dall’anno prossimo salirà a 67 anni. “Nel dettaglio, con l’attuale pensione anticipata si può smettere di lavorare a qualsiasi età purché si abbia maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi (per le donne)”. Tuttavia questi parametri sono destinati a cambiare dal 1° gennaio 2019, per via dell’adeguamento all’aspettativa di vita. “Dal 1° gennaio del prossimo anno, quindi, per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e 3 mesi (uomini) o 42 anni e 3 mesi (donne)”.

I lavoratori precoci, ricorda ancora Adnkronos, “possono smettere di lavorare dopo 41 anni, grazie alla Quota 41. Per farlo bisogna aver lavorato per almeno 12 mesi prima del compimento dei 19 anni. Inoltre è richiesta un’anzianità contributiva antecedente al 1995”. Esiste poi l’Ape social “che permette a disoccupati, invalidi civili al 74% e persone che assistono parenti di primo grado, se disabili gravi, di smettere di lavorare dopo 30 anni (ma con almeno 63 anni compiuti). Per i lavori gravosi, invece, sono richiesti 36 anni di contributi”. Con l'Ape Volontario, invece, “si cessa di lavorare con un’anzianità contributiva di 20 anni, purché si sia a meno di 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia”.

