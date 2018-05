RIFORMA PENSIONI 2018/ Cottarelli e i rischi dell’invecchiamento della popolazione (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 4 maggio. Cottarelli e i rischi dell’invecchiamento della popolazione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Carlo Cottarelli (Lapresse)

COTTARELLI E I RISCHI DELL'AGING

In vista del primo Expo Meeting dedicato alla longevità, che si terrà a giugno ad Ancona, l'Osservatorio sui Conti Pubblici diretto da Carlo Cottarelli presso l'Università Cattolica ha realizzato un focus sull’invecchiamento della popolazione. Secondo quanto riporta Repubblica, l’Osservatorio ha evidenziato due dinamiche da monitorare: l'aumento dell'aspettativa di vita e il crollo del tasso di natalità (arrivato a 1,37 figli per donna). Per quanto riguarda il primo aspetto, gli attuali sessantacinquenni hanno un'aspettativa di vita di 20,7 anni, contro 15,3 anni per chi raggiungeva questa età nel 1980. “Alla luce di questo scenario, il numero di anziani italiani che dovrà essere sostenuto da ogni 100 persone in età lavorativa salirà dall'attuale 37 a 62 nei prossimi trent’anni”, viene sottolineato.

Ecco dunque che il fenomeno dell’aging presenta dei rischi per la sostenibilità del sistema pensionistico, considerando che “la spesa per pensioni è aumentata del 12 per cento tra il 2009 e il 2016, mentre il resto della spesa primaria è aumentato solo di 0,1 punti percentuali. Conseguentemente il rapporto tra spesa per pensioni e altra spesa primaria è salito di oltre 5 punti percentuale tra il 2009 e il 2016”. Carlo Cottarelli, alla presentazione dell’evento, ha sottolineato che “le riforme delle pensioni in Italia degli ultimi anni sono state inevitabili per contrastare il fenomeno dell’aging". Inoltre, “le previsioni ufficiali indicano che, per effetto delle passate riforme, la spesa pensionistica resterà più o meno stabile sui livelli attuali fino al 2045, scendendo solo in seguito. Ma, pur non crescendo, la spesa resterà alta e non contribuirà al necessario aggiustamento dei conti pubblici, che graverà quindi su altre voci”.

© Riproduzione Riservata.