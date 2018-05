Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni/ Ultime notizie: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli

Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli, le ultime notizie con informazioni e scadenze. Le opportunità con o senza esperienza

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni (Foto: LaPresse)

Ferrovie dello Stato assume in tutta Italia personale con esperienza o senza in tanti ruoli. Il prossimo 17 maggio è in programma il “Recruiting Day” a Roma: dalle 8.45 alle 17.30 si aprono le porte a nuove assunzioni esclusivamente a laureati. Nel corso della giornata saranno selezionate figure che siano laureate. In economia per il ruolo di specialisti contabilità; ingegneria meccanica per il ruolo di specialista junior, ingegneria dei veicoli ferroviari per la manutenzione rotabili per la Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia; ingegneria gestionale per il ruolo di Specialista junior pianificazione, programmazione e controllo; ingegneria elettronica, elettrica, telecomunicazioni, informatica, gestionale per il ruolo di Project Engineer Assistant; ingegneria industriale che per ruolo di specialista junior ingegneria della diagnostica. Per prendere parte al “Recruiting Day” di Ferrovie dello Stato bisogna inviare entro l'8 maggio la propria candidatura, poi sostenere e superare i test online.

FERROVIE DELLO STATO, NUOVE ASSUNZIONI

Sono tante le posizioni ricercate da Ferrovie dello Stato. Per Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana si cercano tecnici polifunzionali da inserire in un percorso formativo professionalizzante. Nello specifico, in Lombardia servono tecnici rotabili programmazione manutenzione magazzino. C'è invece bisogno di macchinisti ferroviari in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto. È aperta anche la ricerca di addetti assistenza clienti Milano, ma ci sono paletti precisi. Bisogna avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, esperienza pregressa nell'assistenza clienti, conoscenza di una lingua straniera a livello B2, capacità di usare il pacchetto Office e sistemi CRM e disponibilità a lavorare su turni. Nelle offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato si nota la ricerca di più profili, motivo per il quale cambiano anche i requisiti necessari per presentare domanda.

