RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi, nuovo incontro tra Fico e Boeri (ultime notizie)

05 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma Pensioni, Tito Boeri (Lapresse)

NUOVO INCONTRO TRA FICO E BOERI

Gli articoli di Repubblica riguardanti la riforma dei vitalizi non sono passati inosservati. Il quotidiano romano aveva evidenziato le difficoltà di arrivare un taglio delle pensioni in essere degli ex parlamentari nonostante gli annunci di Roberto Fico e del Movimento 5 Stelle. E così Riccardo Fraccaro, questore più anziano della Camera ed esponente pentastellato, in un post sul Blog delle Stelle, parla di disinformazione, spiegando che “l’operazione taglia-privilegi del M5S è partita” ed è così partito il discredito nei confronti di questa azione. “Noi non ci lasceremo intimorire e taglieremo tutti i vitalizi, anche a Eugenio Scalfari e ai membri della famiglia De Benedetti che beneficiano di questo privilegio”, aggiunge Fraccaro.

Repubblica torna però sul tema, spiegando che Fico e lo stesso Fraccaro hanno incontrato il Presidente dell’Inps Tito Boeri per cercare di fare il punto e avere dei suggerimenti sulle difficoltà che sono emerse nell’istruttoria già avviata dalla Presidenza della Camera. La prossima settimana dovrebbe essere fatto un punto, anche con gli uffici del Senato, che hanno cominciato a lavorare sullo stesso tema, di modo che si arrivi a una decisione che riguardi tutti i parlamentari. Intanto l’ex ministro Gianfranco Rotondi, rieletto alla Camera, rilancia la proposta di sospendere le indennità ai parlamentari, visto che a due mesi dalle elezioni il Parlamento è di fatto fermo e “gli eletti in due mesi hanno incassato 24mila euro senza aver lavorato nemmeno un’ora”. A Repubblica Rotondi ha spiegato che si tratta di “una questione di dignità”.

