Agenzia Entrate, concorso 2018/ Bando per 650 funzionari: cosa studiare e come prepararsi per le prove d'esame

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

Agenzia Entrate, concorso 2018 (Foto: LaPresse)

Chi vuole intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione può prendere in considerazione il nuovo concorso dell'Agenzia delle Entrate. I bandi prevedono l'assunzione di 650 funzionari da collocare su tutto il territorio nazionale. C'è tempo fino al 17 maggio 2018 per inviare la propria candidatura. I posti a concorso sono stati suddivisi così: 510 per funzionari amministrativo-tributari, 118 per funzionari tecnici, 20 per funzionari statistico-economico e 2 unità per gli Uffici della Valle d'Aosta. È molto probabile, vista l'importanza di questo concorso, che il numero dei partecipanti sia molto elevato, quindi anche la preparazione sarà difficile. I bandi del concorso dell'Agenzia delle Entrate prevedono diverse tipologie di prove a seconda della figura professionale richiesta. Nel caso del concorso per 520 funzionari amministrativi e in quello per 118 funzionari tecnici, le prove d'esame da sostenere sono due scritte, di cui una di tipo oggettiva attitudinale, mentre la seconda di tipo tecnico-professionale. Inoltre, è prevista una prova orale e un tirocinio della durata di sei mesi.

AGENZIA ENTRATE, CONCORSO 2018: COSA STUDIARE PER LE PROVE

I candidati al concorso dell'Agenzia delle Entrate 2018 per la selezione di 20 funzionari statistico-economici devono sapere che le prove da sostenere sono una oggettiva attitudinale, poi una tecnico-professionale, inoltre è previsto un tirocinio teorico-pratico integrato da una prova orale, oltre che la valutazione dei titoli. La prova oggettiva attitudinale del concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate sarà uguale per tutti e tre i concorsi. Consiste in un test a risposta multipla: solo i primi 500 candidati che avranno ottenuto un punteggio di 24/30 saranno ammessi alla prova tecnica professionale. Le materie da studiare variano a seconda del concorso a cui si intende partecipare. Per quello che prevede la selezione di 510 funzionari amministrativi, le materie da studiare sono diritto tributario, civile, commerciale e amministrativo; elementi di diritto penale; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; scienza delle finanze; elementi di statistica. Chi invece si candida al concorso per 118 funzionari tecnici deve studiare Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali; Norme e procedure per l’aggiornamento del Catasto; Segmentazione, caratteristiche e dinamiche del mercato immobiliare; Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario. Infine, il test a risposta multipla per la prova oggettiva tecnico-professionale del concorso 20 funzionari statistico-economico. Verte sulle seguenti materie: econometria; statistica; statistica economica; elementi di politica economica; scienza delle finanze. Al tirocinio teorico-pratico integrato da una prova orale saranno ammessi color che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 24/30.

