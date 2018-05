RIFORMA PENSIONI 2018/ La crescita dei pensionati che espatriano alle Canarie (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 7 maggio La crescita dei pensionati che espatriano alle Canarie. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

07 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA CRESCITA DEI PENSIONATI CHE ESPATRIANO

Negli ultimi anni, è stato detto da più parti, è cresciuto il numero dei pensionati italiani che decidono di trasferirsi all’estero per cercare di aumentare il loro potere d’acquisto. Tra le mete preferite, oltre al Portogallo, ci sono anche le Canarie. Il Tirreno, nell’edizione di Empoli, racconta la storia di Cristiana Mariggi, che ha deciso di aprire a Tenerife un’agenzia per aiutare i connazionali in pensione a “espatriare” senza incorrere in brutte sorprese o peggio ancora in truffe. “Alcuni anni fa ho visitato le Canarie durante una vacanza con l'intenzione di prendere informazioni per aprire un bar su una delle isole. Poi, però, ho conosciuto una persona che già svolgeva consulenza per italiani che volevano stabilirsi là e anche io ho cominciato. All'inizio mi occupavo solo della parte immobiliare per le vacanze. Poi l'esigenza di seguire i trasferimenti più duraturi è cresciuta sempre di più. Finora è funzionato tutto con il passaparola, ma adesso, insieme ad altri due collaboratori Alessandro e Tamara, siamo riusciti ad aprire un sito web per poter rispondere a questa crescita di richieste”, racconta la donna.

I vantaggi per i pensionati che si trasferiscono lì riguardano, oltre al clima, i costi delle utenze, del cibo, oltre che una tassazione più bassa sulla pensione. Complessivamente, racconta ancora Mariggi, è aumentato il costo per gli affitti, ma per una coppia mille euro al mese sono più che sufficienti per vivere bene. Non è dunque un caso che ci siano più di 20.000 italiani alle Canarie.

© Riproduzione Riservata.