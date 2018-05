APE VOLONTARIO, PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA/ Requisiti e destinatari: cosa succede in caso di invalidità

Ape volontario, pensione anticipata di vecchiaia: quali sono i requisiti per richiederla e a chi si rivolge. Cosa succede in caso di invalidità superiorie all'80%: la guida

Non c'è sempre grande chiarezza a proposito delle ultime notizie in tema di pensioni. L'introduzione del cosidetto Ape volontario, o più semplicemente pensione anticipata di vecchiaia, attraverso la Legge n. 232/16 della legge di Bilancio 2017, non ha fatto altro che confondere le idee di migliaia di lavoratori e pensionati. Cerchiamo allora di ristabilire un po' di chiarezza inannzitutto definendo l'Ape: a chi si rivolge? A tutti quei lavoratori che abbiano compiuto 63 anni d'età e abbiano messo insieme almeno 20 anni di contributi. Adesso altro quesito e altra risposta: in cosa consiste l'Ape? In un finanziamento da parte dello stato fino al raggiungimento dell’età di 66 anni e 7 mesi, e cioè fino al maturamento della pensione di vecchiaia. Come ricorda Qui Finanza, il contribuente a partire dalla prima rata di pensione pensione ricevuta dopo il raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi (67 dal 2019), si vedrà trattenuta una quota relativa agli interessi finanziari del prestito e una relativa al premio di assicurazione contro il rischio di premorienza.

PENSIONE D'INVALIDITA'

Ci sono delle casistiche particolari che hanno a che vedere con l'attribuzione dell'Ape volontario. Non ne sono escluse le persone con un'invalidità pari o superiore all’80%. In questo caso la soglia anagrafica si abbassa: 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne. La sola invalidità civile, però, non basta e l'agevolazione è fruibile solo dai lavoratori del settore privato. Resta come requisito necessario l'aver maturato 20 anni di contributi, in qualità di lavoratori subordinati, presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) o un fondo sostitutivo, e non è possibile beneficiare della facoltà di cumulo dei contributi. Stando agli ultimi dati forniti dall'Inps, le domande di Ape volontario presentate ad aprile mediante la piattaforma online sono 1736. Si tratta dunque di una possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro che ha i suoi pro e i suoi contro, valutabili a seconda delle necessità del contribuente di turno.

