RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape volontario, i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 8 maggio. Ape volontario, i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

I DETTAGLI DELL'APE VOLONTARIO

Come noto, ormai è possibile presentare domanda per accedere all’Ape volontario. Pensionioggi ha pubblicato i dettagli relativi agli accordi quadro che il Governo ha stipulato con Abi e Ania relativi alle condizioni del prestito e dell’assicurazioni sottostanti alla prestazione. Nello specifico, si legge che “per i nuovi prestiti, il tasso di interesse di ammortamento è calcolato ogni due mesi sulla base di una formula che considera i rendimenti dei titoli di stato a lunga scadenza”, “maggiorati del differenziale tra i Credit Default Swap in euro delle principali sei banche italiane e il CDS a cinque anni dello Stato Italiano e di una quota fissa dello 0,35%. Il tasso nel piano di accumulo del prestito è pari a quello della fase di ammortamento ridotto dello 0,1%”. Secondo quanto concordato, entro il secondo giorno lavorativo del mese in cui è prevista la revisione dei tassi, l’Abi provvede a raccogliere i valori e a comunicarli all’Inps che dovrà aggiornarli ai fini della determinazione della domanda di Ape il giorno 12 del mese.

Per quanto riguarda invece il premio assicurativo contro il rischio di premorienza del pensionando, esso non è fisso, ma “dipende dall'età anagrafica del richiedente (sarà più costoso per i nati dopo il 31 dicembre 1953) ed è influenzato dalla durata del prestito e dal tasso di ammortamento del prestito vigente alla data in cui il richiedente ha presentato la domanda di Ape”. Negli accordi viene anche “prevista una commissione per il fondo di garanzia pari all’1,6% del totale delle somme anticipate dalla banca. La commissione è versata dalla banca all’Inps, in qualità di gestore del fondo, per conto del richiedente e rientra nel totale del prestito erogato dalla banca al richiedente”.

© Riproduzione Riservata.