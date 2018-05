Concorsi pubblici 2018/ Foggia, bando per 137 posti di Oss: come inviare domanda e scadenza

Concorsi pubblici 2018: Foggia, bando per 137 posti di Oss. Come inviare domanda e scadenza, i requisiti e tutte le informazioni utili per partecipare. Le ultime notizie

09 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nuove occasioni di lavoro: è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 137 operatori socio sanitari (OSS), categoria B e livello economico super, per l'Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di Foggia. Il bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.144 del 21 dicembre 2017 e ieri in Gazzetta Ufficiale. Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate entro e non oltre trenta giorni, a decorrere da oggi. Per partecipare al concorso bisogna possedere un diploma di istruzione secondaria di primo grado, o aver assolto l'obbligo scolastico, e l'attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del corso di formazione di durata annuale. La domanda di partecipazione va prodotta dall'aspirante candidato esclusivamente in via telematica utilizzando il “form online” disponibile sul sito internet istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di Foggia. Inoltre, per la partecipazione al concorso bisogna effettuare un versamento, non rimborsabile, di euro 10,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Operatore Socio Sanitario”.

ASL FOGGIA: BANDO PER POSTI DI DIRIGENTE MEDICO

Restando a Foggia, un concorso pubblico è stato indetto, per titoli ed esami, dall'Azienda Sanitaria Locale di Foggia per la copertura di vari posti di dirigente medico di varie discipline. Il concorso porterà alla copertura di due posti di Gastroenterologia, cinque posti di Ortopedia e traumatologia, sei posti di Ostetricia e ginecologia, tre posti di di Patologia clinica, un posto di Chirurgia generale, sei posti di Pediatria, tre posti di Radiodiagnostica, otto posti di Anestesia e rianimazione, sette posti di Psichiatria, un posto di Medicina trasfusionale, cinque posti di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, sette posti di Medicina interna, dieci posti di Cardiologia. Per partecipare a questo concorso però c'è tempo fino a domani, 10 maggio 2018. Nel bando sono specificati requisiti generali e specifici di ammissione, oltre che modalità di presentazione delle domande. Considerando l'imminenza della data di scadenza, si può inviare la domanda a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it.

