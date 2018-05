RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni di invalidità, l’Inps pronto a una modifica (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 9 maggio. Assegni di invalidità, l’Inps pronto a una modifica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

INPS PRONTO A MODIFICARE GLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ

Le pensioni di invalidità erogate dall’Inps sono in crescita e costano più di 18 miliardi di euro l’anno. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, con l’invecchiamento della popolazione i beneficiari di queste prestazioni, oggi pari a circa 5 milioni, sono destinati ad aumentare in maniera considerevole. Per questo la dirigenza dell’Inps, già a fine gennaio, ha messo a punto un piano per “innovare il sistema delle invalidità”. “Un riordino dell’assistenza, è il mantra condiviso, servirebbe per superare le sovrapposizioni di prestazioni e gli sprechi legati alle discrezionalità con cui in ogni regione si riconoscono le indennità. Con un migliore uso dei dati disponibili su tutti i beneficiari si potrebbe, poi, arrivare a un equilibrio diverso tra prestazioni in denaro e servizi di assistenza”, si legge sul quotidiano di Confindustria. Che spiega come il piano dell’Inps proponga di passare a una nuova definizione di invalidità, basata sul “fatto biologico” e su tabelle standard. Inoltre, le prestazioni dovrebbero essere subordinate anche a parametri di reddito/ricchezza personale/familiare.

Per meglio tarare questa sorta di “riforma”, si potrebbe infine pensare a una sperimentazione partendo da territorio “più fortunati del Paese”, come le Province autonome di Bolzano e Trento. L’articolo del Sole 24 Ore si chiude con un chiarimento: l’idea della riforma “non è spendere meno, poiché come si è detto l’invecchiamento della popolazione determinerà al contrario una maggiore spesa assistenziale, ma spendere meglio. Una gestione dell’assistenza guidata dall’utilizzo dei dati e delle esperienze amministrative migliori”.

© Riproduzione Riservata.