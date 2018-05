SPILLO/ Se l'automazione del lavoro rende inutile la battaglia contro la delocalizzazione

Fastweb annuncia il ritorno in Italia di alcune attività di call center delocalizzate. Il reshoring però non sempre può essere utile al lavoro in Italia. SERGIO LUCIANO

09 maggio 2018 Sergio Luciano

"Mors tus, vita mea", recita il proverbio latino. E in questo giubilo generalizzato per il rimpatrio di 200 lavoratori di call center dalla Romania all'Italia annunciato ieri da Fastweb c'è un'eco di quel proverbio. Buon per noi, peggio per i rumeni. Chiariamoci subito: è una buona notizia, per l'economia italiana. Però la soddisfazione espressa dal ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda ("si può vincere la battaglia delle delocalizzazioni") suona un po' propagandistica. Innanzitutto sorvola su un'implicazione ovvia, che cioè in questo preciso momento ci saranno duecento lavoratori rumeni di Comdata - il gruppo europeo che è tra i leader nei servizi telefonici di marketing e assistenza - che sanno che dovranno cambiare lavoro, sempre che ne trovino un altro (ma è probabile di sì). E non è che i rumeni siano brutti e cattivi, e si meritino la disoccupazione, oltretutto perché - se no - prima o poi essendo ormai anche cittadini europei vengono in Italia o in un Paese come l'Italia a fare quando va bene lavori umili e quando va male i manovali della malavita.

Insomma: perché fosse davvero motivata tanta soddisfazione, il lavoro dovrebbe aumentare con un saldo netto per tutti, spostare le truppe come col Risiko da un Paese all'altro nell'età della globalizzazione e delle migrazioni di massa è un espediente minimo, a meno di non essere coerenti fino in fondo e fare come Trump, erigere muri. E poi va pur detto che il Protocollo di autoregolamentazione promosso dal ministero dello Sviluppo economico e firmato il 4 maggio 2017 a Palazzo Chigi da Fastweb e dalle principali aziende italiane committenti di servizi di call center, per volere di Calenda, è un'ottima, ottimissima… misura tattica.

In realtà fu una cerimonia mediatica quella con cui un anno fa Gentiloni, Calenda e i "grandi clienti" dei call center - da Tim a Mediaset passando per tutti i gruppi telefonici - firmarono gli impegni del Protocollo, che essendo autoregolatorio non prevede sanzioni. Una grande scena, riflettori e telecamere. Ma attenzione: le nuove regole sono aggirabili, e certamente anche Fastweb continuerà - in modo del tutto lecito - a servirsi di call center internazionali a più basso costo del lavoro. L'impegno preso dalle aziende che firmarono il Protocollo è infatti quello di garantire che il 95% delle attività di call center realizzate direttamente dalle aziende stesse siano effettuate in Italia, e l'80% dei nuovi contratti di servizi di call center affidati ad aziende esterne venga essere svolto nel nostro Paese. Le parole-chiave sono "attività dirette" e "nuovi contratti". Significa che le "attività indirette" possono essere affidate a operatori stranieri e "i vecchi contratti" possono continuare a essere affidati a gruppi esteri. Basta non cambiarli ma rinnovarli ampliandoli.

Detto questo, c'è del buono nella notizia? A parte il destino dei rumeni, sì. Sicuramente si respira in giro un'aria diversa sugli impatti sociali di certe attività ripetitive e povere di contenuto specifico. Se perfino i fattorini del food-delivery si stanno organizzando in sindacato è segno che uno straccio di coscienza dei diritti di chi non ne ha sta riformandosi. Ma il nostro è anche il Paese dove poi la magistratura nega lo status di dipendente a quei fattorini, dove l'articolo 18 è stato abolito come se fosse un grave problema mentre erano appena 3000 le cause di lavoro pendenti per i licenziamenti individuali, a riprova del fatto che la questione fosse soprattutto un tabù, un simbolo, e non un vero fattore critico per lo sviluppo economico...

Dove i fenomeni sono più massicci e facili da analizzare, dove l'ordinamento è più lineare e non soffoca tra i viluppi del diritto romano, dove il tasso di furbizia diffusa è più basso, cioè negli Stati Uniti, il reshoring - cioè il rientro in patria di attività economiche che erano state delocalizzate venti o trent'anni fa in Cina, Vietnam e in alti Paesi a basso costo del lavoro - è un fenomeno massiccio, le ragioni che lo inducono non sono quelle del buonismo. Semplicemente, se la Whirlpool - la stessa che in Italia vuol chiudere l'Embraco - riporta gli impianti nel Wisconsin dalla Cina è perché quelle fabbriche di elettrodomestici ormai non richiedono più manodopera, sono praticamente automatiche. E quindi i costi dell'inefficienza e della logistica legati all'ubicazione remota superano di molti i vantaggi del fatto di pagare poco i pochissimi dipendenti necessari.

L'etica nell'impresa è una scelta possibile e meritoria ma rarissima e, soprattutto, di falsa lega quando viene sbandierata: questa è una regola inderogabile, una cartina di tornasole infallibile. Che fa il bene per etica non si pavoneggia. Il vero problema delle industrie di servizio che si avvalgono dei call-center, e in generale di tutta l'occupazione ad alto tasso di sostituibilità tecnologica, sta proprio nel fatto che a tendere, nel giro di due o tre anni, la maggior parte delle funzioni oggi affidate a personale in carne e ossa potrà essere, e sarà, svolta da macchine. Chiunque usi uno smartphone e si serva di un assistente vocale capisce perfettamente questa urticante verità. Non è con un pannicello caldo elettoralistico che si risolvono questi problemi. Ma con un ripensamento radicale, e sovranazionale, del rapporto tra profitto e lavoro, tra reddito da capitale e reddito da prestazione.

Detto ciò, bentornati telefonisti di Fastweb e bravi i dirigenti che vi hanno richiamati in Italia. Meglio che niente.

