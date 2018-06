INDUSTRIA E LAVORO/ I numeri dell'Istat e i lavoratori a rischio di Honeywell e Fca

L'Istat certifica la continuazione della ripresa occupazionale. Ma non mancano posti di lavoro in bilico, come nel caso di Honeywell e degli stabilimenti italiani di Fca. GIUSEPPE SABELLA

01 giugno 2018 Giuseppe Sabella

Lapresse

Nel momento in cui l'Istat ci richiama ai problemi occupazionali, con la sua consueta rilevazione periodica, al di là della voce della politica - che non manca mai di riferirsi ai problemi del lavoro -, alcuni casi dell'ultima ora sono prossimi a un'evoluzione che interessa il destino di molti lavoratori. Parliamo naturalmente di Fca e di Honeywell. Ma andiamo con ordine.

Ad aprile 2018, si confermano i segnali di ripresa dell'occupazione nell'anno in corso. Per il secondo mese consecutivo cresce l'occupazione tra gli indipendenti oltre che tra i dipendenti a termine. Su base annua la crescita dell'occupazione si concentra nei più giovani (15-24enni), per i quali si registra il maggiore aumento del tasso di occupazione, e soprattutto negli over 50, per effetto sia dell'aumentata età pensionabile, sia dei fattori demografici. Dopo i livelli massimi della fine del 2014, la disoccupazione è tornata sui livelli della seconda metà del 2012, in un contesto di prosecuzione del calo dell'inattività, che tocca negli ultimi mesi il minimo storico. Per i giovani il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) sale come accennato al 33,1%.

Per quanto riguarda l'americana Honeywell, il caso torna alla ribalta complice la crisi istituzionale che l'Italia sta vivendo e con un ministro, Carlo Calenda, che ha appena lasciato il Mise. Il sito abruzzese della Honeywell è un impianto con una produttività ad altissimi livelli. Così come la qualità dei prodotti turbodiesel, tanto che proprio ad Atessa molte aziende dell'automotive (compresa Fiat-Chrysler) sono storiche committenti. I vertici della multinazionale hanno deciso una ricomposizione delle divisioni in Europa, privilegiando l'impianto di Prešov, in Slovacchia e un altro in Romania. Honeywell ha deciso di chiudere il sito abruzzese perché da diversi anni si trova ad affrontare problemi di sovraccapacità a causa del declino dei motori diesel. Diventa così necessario fare leva sul costo del lavoro e l'Est Europa garantisce salari più bassi oltre che differenti condizioni fiscali e di costi dell'energia. Nulla di nuovo in buona sostanza...

A ciò si aggiunga che all'accordo del 16 febbraio scorso - che prevede un piano di reindustrializzazione del sito mettendo a disposizione gratuitamente lo stabile per iniziative industriali che occupassero almeno il 30% degli attuali dipendenti - non è seguita la concessione della cassa integrazione straordinaria. Era infatti previsto il ricorso agli ammortizzatori fino al febbraio 2019.

Oggi sarà giornata importante per quanto riguarda Fca, che a Balocco presenterà il nuovo piano industriale. Posto che le novità saranno molte e faranno discutere non poco, vediamo cosa può succedere. Entro l'anno, dovrebbe arrestarsi la produzione della Fiat Punto nella fabbrica di Melfi e nello stabilimento di Mirafiori verrà fermata la produzione di Alfa Romeo Mito. A Mirafiori dovrebbe partire la produzione di un secondo Suv Maserati, che affiancherà il modello Levante già uscito dallo stabilimento piemontese. Nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, Fca inizierà a produrre un piccolo Suv Jeep dopo che la produzione dell'utilitaria Panda sarà stata trasferita a Tichy, in Polonia, dove oggi viene assemblata la 500. La produzione dell'Europa Occidentale, quindi, si sposta verso le auto premium, puntando all'incremento della vendita di auto Jeep in tutto il mondo. F

ra i nuovi modelli Jeep figurano Wagoneer e Grand Wagoneer, l'inedita Wrangler pick-up, la Grand Cherokee pronta nel 2020 e, probabilmente, una new entry. Secondo il piano, poi, la società starebbe pensando al ritiro delle auto Fiat dai mercati del Nord America e della Cina - anche per via della normativa sugli stock dei mercati asiatici che ha molto frenato l'ingresso di Fca nel mercato del Sol Levante - puntando maggiormente su Chrysler negli Stati Uniti.

A ogni modo, si attende la presentazione del piano. Nell'attesa dell'auto elettrica, la fase che inizia va a prorogare la prevista saturazione degli impianti. Tema delicato per le rappresentanze sindacali...

Twitter: @sabella_thinkin

© Riproduzione Riservata.